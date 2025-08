Febbre del Nilo,  piano d’azione per l’Oristanese 

Gli esperti parlano di «virus endemico». E non potrebbe essere altrimenti in una terra ricca di stagni e zone umide come l’Oristanese: da queste parti il rischio West Nile è altissimo e, dopo i primi due casi della stagione nell’Isola, «serve un piano d’azione straordinario». È la richiesta emersa ieri nel vertice con sindaci, Asl, associazioni di categoria e forze dell’ordine. «La prevenzione al momento è l’unica arma ma servono più risorse, mezzi e un coordinamento da parte della Regione» ha osservato Battistino Ghisu, amministratore straordinario della Provincia.

L’effetto clima

Erano i primi di giugno quando il virus ha iniziato a farsi notare nell’Oristanese: prima una cornacchia positiva trovata ad Arborea, poi un altro volatile a Oristano e gruppi di zanzare positive. Immediati i protocolli e le contromisure di rito, poi il primo contagio in un uomo di 72 anni (finito in Rianimazione) e la positività riscontrata in un donatore di sangue (asintomatico) hanno fatto salire il livello di allerta. «Non ci possiamo sbilanciare, di solito la situazione si fa più impegnativa ad agosto» ha spiegato Maria Valentina Marras, responsabile del servizio Igiene pubblica della Asl. «È indispensabile la prevenzione e proteggersi dalle zanzare che possono trasmettere il virus». E proprio la lotta agli insetti è il primo passo. «Nonostante la carenza di risorse e di personale, la Provincia sta effettuando regolarmente gli interventi di disinfestazione» ha precisato il dirigente Raffaele Melette. A gennaio erano partiti i trattamenti larvicidi con prodotti biologici, ora si va avanti contro le alate ma sembra una lotta impari. «Le condizioni climatiche di questa estate, con sbalzi di temperatura, hanno favorito la proliferazione degli insetti» aggiunge.

Le contromisure

La situazione è critica, in particolare in alcune zone come Torregrande e le aree a ridosso del Tirso. «Abbiamo in campo 26 disinfestatori ma ne servirebbero altri dieci – ha osservato Ghisu – servirebbero maggiori risorse, chiediamo il sostegno della Regione in questa fase così delicata». Si pensa a un progetto sperimentale per la campagna antilarvare e «stiamo ipotizzando una sorta di cordone sanitario per le risaie che, nelle vicinanze dei centri abitati, aumentano ovviamente i rischi». Il sindaco di Oristano Massimiliano Sanna ha proposto «la reintroduzione di interventi notturni. Da parte nostra c’è massima disponibilità, siamo pronti a stanziare fondi e intervenire subito». Gli amministratori hanno sollecitato misure specifiche per una maggiore sicurezza nei centri abitati. «Servirebbe un piano di monitoraggio costante, su basi scientifiche, non si può sempre inseguire l’emergenza» ha ribadito Andrea Abis, primo cittadino di Cabras.

I progetti

Piena disponibilità dalle associazioni di categoria. «Non possiamo certo attribuire l’aggravarsi della situazione ai risicoltori – ha esordito Paolo Corrias, presidente provinciale di Coldiretti – possiamo sensibilizzare gli operatori ma dobbiamo confrontarci con esperti, comunità scientifica, Regione e Ministero per trovare strumenti efficaci». Anche il presidente regionale di Confragricoltura Paolo Mele ha insistito sulla necessità di «un piano mirato, con un coordinamento di vertice per cercare di arginare l’emergenza. Servono soluzioni condivise».

RIPRODUZIONE RISERVATA