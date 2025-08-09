Febbre del Nilo, ora l’attenzione è alta 

Nel Medio Campidano si intensificano le attività di sorveglianza e prevenzione contro il virus del Nilo Occidentale (West Nile Virus), trasmesso principalmente dalle zanzare del genere Culex. Il ritrovamento di una cornacchia positiva a Serramanna , una settimana fa, non ha sorpreso gli addetti ai lavori: «Ce lo aspettavamo, ogni anno troviamo qualche volatile positivo», spiega il dottor Andrea Concas, responsabile della Sanità animale della Asl. Tuttavia, il livello di allarme si è innalzato. La Asl ha chiesto ai Comuni di pulire i tombini ed eliminare i ristagni d’acqua, e la macchina dei controlli si è messa in moto.

Il rischio di contagi umani

«Finora nessun caso di contagio fra umani nella nostra area – riferisce Concas – ma l’attenzione resta alta». Il contagio all’uomo avviene solo se una zanzara punge un uccello o un cavallo infetto e, in seguito, una persona. “La maggior parte delle infezioni è asintomatica – ricorda la Asl tramite un documento elaborato dalla dottoressa Maria Daniela Fiori, a capo della struttura complessa Igiene e Sanità pubblica, Medicina legale, Salute e ambiente – ma nei soggetti fragili può evolvere in forme neurologiche gravi. Non esiste terapia specifica: la prevenzione è l’arma più efficace”.

Prevenzione, nel caso specifico, significa lavoro sul territorio: zone umide e alta concentrazione di volatili aumentano il rischio. Il piano d’azione, nel Medio Campidano, segue il “Piano nazionale arbovirosi 2020-2025”: quando viene confermata la positività, parte la comunicazione all’Igiene pubblica, ai sindaci e alla Provincia, con ordinanze mirate e raccomandazioni.

Zone umide sotto la lente

Il Centro antinsetti provinciale – guidato dall’ingegnere Pierandrea Bandinu – interviene su richiesta dei sindaci nei corsi d’acqua, dove le verifiche comunali individuano larve. Nei giorni scorsi, i controlli si sono concentrati nel territorio di Serrenti . In precedenza era toccato al Basso Campidano e a Tuili . «Il Culex ha bisogno di acqua: i corsi, nel territorio, sono però quasi tutti in secca, troviamo pochi focolai. Dove è possibile – spiega Bandinu – usiamo larvicidi o nebulizzatori. Nei canali con fauna acquatica non si può: uccideremmo rane e pesci, fra cui la gambusia, un pesciolino che mangia larve di zanzara ed è utilissimo». Il prossimo giro di controlli è previsto dopo Ferragosto. Le forze in campo? «Siamo in 35», risponde Bandinu. Formalmente, la squadra fa ancora parte del Centro antinsetti della Città metropolitana di Cagliari: formalizzazione dell’autonomia e passaggio di competenze alla rinata Provincia del Medio Campidano sono previsti in dicembre.

Il ruolo dei cittadini

L’Asl, invece, effettua un monitoraggio mensile sugli uccelli selvatici: otto esemplari ogni trenta giorni. Ma ciò che avviene nel territorio pubblico è solo una parte del problema. Il resto, ed è importante, riguarda le proprietà private e i comportamenti individuali. Consigli? «Sono quelli contenuti in una brochure che abbiamo distribuito ai Comuni», risponde Concas: «Eliminare i ristagni d’acqua per il proliferare delle zanzare, specie nei sottovasi, e per non essere punti coprirsi, indossare vestiti chiari, usare repellenti». Ma i cittadini sono attenti? «Il messaggio noi l’abbiamo lanciato: arriva a chi è sensibile, ma c’è ancora scetticismo».

Le temperature restano elevate e le condizioni climatiche favoriscono la proliferazione degli insetti: l’obiettivo è ridurre il rischio con azioni coordinate. Bandinu lo riassume in poche parole: «Essere punti, ormai, non è solo un fastidio. Le zanzare stanno diventando più resistenti ai repellenti. Speriamo nel ritorno del maestrale – conclude il responsabile del Centro antinsetti – ma intanto meglio non abbassare la guardia».

