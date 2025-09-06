Febbre del Nilo, morto un anziano 

Tutto è iniziato con una febbre insistente e un malessere generale. Poi la diagnosi: febbre del Nilo. E per un novantunenne originario di Bidonì, ma da tempo residente a Ghilarza, non c’è stato nulla da fare. Giuseppe Marras è morto all’ospedale San Martino giovedì notte. Ieri nella cittadina del Guilcier si sono svolti i funerali e poi la salma è stata trasferita a Bidonì per la sepoltura. «Ha iniziato ad accusare dolori e malessere verso il 5 agosto, poi venerdì 8 lo abbiamo accompagnato in ospedale ad Oristano e l’hanno ricoverato. Il giorno dopo, nonostante la febbre a 40, verso le 13,30 l’hanno rimandato a casa con la terapia da seguire. Alle 18,30 dello stesso giorno, visto che stava molto male, abbiamo richiamato il 118 e l’hanno riportato in ospedale. E qui è morto giovedì notte. Dopo una decina di giorni che era ricoverato ci hanno comunicato che era positivo alla West Nile e poi ha avuto complicazioni: polmonite, fibrillazione e insufficienze renale», spiegano i familiari.

Un paziente fragile e questo, sicuramente, ha influito sull’esito nefasto della malattia. Il più delle persone che contrae il virus non si accorge infatti neanche di averlo. «Al Comune è stata segnalato il 19 agosto un caso di persona che risultava positiva al virus ed è stata bonificata la parte bassa del paese, dove era residente il novantunenne. Si è proceduto a disinfestare anche l’area in località Malosa, dietro al campo sportivo, dove il signore aveva un terreno. Probabilmente è stato infettato proprio in questa zona». Intanto si registra il diciassettesimo caso umano di Febbre del Nilo del 2025 nella provincia di Oristano. A risultare positiva una donna settantunenne del Campidano, ricoverata al San Martino, ma già dimessa.

