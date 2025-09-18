Febbre del Nilo,  lunedì un vertice con la Regione 

Un vertice sull’emergenza West Nile. Dopo l’escalation di casi, ieri è stato registrato il 30esimo contagio (ci sono stati anche due decessi), la Regione ha convocato la Provincia e la Asl. Lo annuncia l’amministratore straordinario Battista Ghisu: «Insieme al commissario della Asl Federico Argiolas abbiamo chiesto l'intervento della Regione che ci ha ascoltato – sostiene – la direzione regionale alla Sanità ci ha convocato in videoconferenza per lunedì, insieme alla presidente dell'Anci». Un tavolo tecnico intersettoriale sulle malattie trasmesse dalle zanzare proprio nel momento in cui nell’Oristanese l’allerta è massima. Ieri è stato accertato un nuovo caso in un ultrasettantenne di Cabras, al momento ricoverato al San Martino. «La situazione è critica – ricorda Ghisu – da subito ho sostenuto che per combattere il virus è necessario adottare nuove azioni di lotta potenziando i presidi di prevenzione con una cabina di regia regionale che metta insieme tutti i soggetti istituzionali deputati a combattere la diffusione della West Nile». Ghisu si appella anche al senso di responsabilità dei cittadini «per l’adozione di tutte quelle precauzioni utili a evitare il proliferare delle zanzare evitando di tenere nei giardini ristagni d’acqua». Infine sulle risaie Ghisu ha proposto che gli oltre 3mila ettari coltivati siano trattati con prodotti larvicidi biologici come quello usato dalla Provincia nelle centinaia di trattamenti anti larvali, quelli più efficaci in ogni contesto ambientale interno ed esterno agli abitati.

