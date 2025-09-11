Febbre del Nilo, lotta impari 

I 24 i casi di West Nile accertati nel 2025 in provincia segnano un triste primato per l’Oristanese, colpito duramente dalla diffusione del virus trasmesso dalla zanzara comune. Una situazione che preoccupa non poco l’amministratore straordinario della Provincia Battista Ghisu il quale lancia un forte appello alla Regione. «Chiediamo ulteriori fondi per potenziare il sistema di lotta e arginare la diffusione del virus. Provincia, Asl, servizi di prevenzione, veterinari e biosicurezza stanno operando in sinergia con la massima collaborazione reciproca, ma è necessario avere altre risorse».

Lotta difficile

Il territorio sul quale è intervenire è molto vasto con la presenza massiccia di zone umide, stagni, canali di irrigazione e risaie. Oltre 3.000 ettari che circondano Oristano, Cabras, Siamaggiore, Palmas Arborea, Simaxis e i comuni del Terralbese. La proliferazione degli insetti questa volta è andata anche a colpire centri più lontani come Ghilarza, dove si è registrato un decesso, Allai e Samugheo.

«La Provincia – sottolinea Ghisu – è costantemente in prima linea per combattere la presenza di zanzare in questa parte di Sardegna, caratterizzata da ambienti naturali di pregio ma anche molto vulnerabili. Le squadre provinciali composte da 24 operatori, sono operative, e breve verrà pubblicato un bando per l’assunzione di altri dieci disinfestatori. Abbiamo infatti bisogno di più forze in campo per dare risposte immediate ai cittadini». Una lotta quella contro la West Nile che parte da lontano quando a d ottobre 2024 la Provincia aveva convocato Asl, Prefettura, forze dell’ordine, consorzio di bonifica, sindaci e associazioni di categoria per potenziare la rete di intervento. Tra i nodi principali da risolvere ancor oggi resta quello delle risaie a ridosso dei centri abitati. Emblematico il caso di Sa Rodia, alle porte di Oristano, dove sono state riscontrate larve e zanzare infette.

Sinergie

«È un problema che va affrontato e risolto – evidenzia Ghisu –. Ho proposto di costituire un cordone sanitario intorno ai centri abitati e di lavorare a un piano innovativo che coinvolga Regione, Prefettura, Asl, università, consorzi e associazioni agricole per costruire una strategia stabile e non emergenziale». La prevenzione resta sempre l’arma principale: «Occorre mappare le aree a rischio, intervenire con strumenti antilarvali nelle risaie, avviare campagne di sensibilizzazione e comunicazione. Solo così potremo proteggere le persone e ridurre i focolai».

RIPRODUZIONE RISERVATA