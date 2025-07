Febbre del Nilo, in condizioni critiche 72enne di Oristano  

Il nuovo bollettino dell’Istituto superiore della sanità registrerà non più 32 “casi umani” di Febbre del Nilo ma 33. Alle segnalazioni da Lazio, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna e Campania, si aggiunge la prima dalla Sardegna. A Oristano, precisamente.

San Martino

L’ufficialità ieri mattina, quando su un 72enne con diverse patologie è stato eseguito un esame sierologico per accertare le cause del suo ultimo malessere. E il referto del Laboratorio analisi dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari è chiaro: l’anziano di Oristano ha il virus della Febbre del Nilo e resta ricoverato all’ospedale San Martino «in condizioni critiche». «Il dipartimento di Igiene e prevenzione sanitaria, diretto da Maria Valentina Marras, con la collaborazione del servizio di Sanità animale guidato da Enrico Vacca, sta già mettendo in atto tutte le misure previste: informazione alle autorità competenti, indagine epidemiologica, circoscrizione della zona di residenza dell’uomo e richiesta alla Provincia di disinfestazione dell’area».

Scattate anche le restrizioni per quanto riguarda le donazioni del sangue.

La malattia

L’Oristanese, e in particolare la zona del Campidano, si conferma quindi il territorio più colpito da questa malattia in Sardegna. Il motivo? La massiccia presenza di zanzare dovuta in larga parte alle tante risaie e alle zone paludose che circondano la città capoluogo e non solo. I serbatoi del virus infatti sono gli uccelli selvatici e le zanzare comuni, le cui punture sono il mezzo di trasmissione all’uomo. «Ricordiamo che la febbre West Nile non si trasmette da persona a persona tramite il contatto con infetti. Il virus colpisce anche altri mammiferi, soprattutto equini ma in alcuni casi anche cani, gatti, conigli - sottolineano dall’Asl 5 – Il periodo di incubazione dal momento della puntura della zanzara infetta varia fra 2 e 14 giorni, fino a 21 nei soggetti con deficit immunitari. La maggior parte delle persone infette non mostra alcun sintomo. Fra i casi sintomatici, circa il 20% presenta sintomi leggeri come febbre, mal di testa, nausea, vomito, sfoghi cutanei. Nei bambini è più frequente una febbre leggera, nei giovani la sintomatologia è caratterizzata da febbre mediamente alta, arrossamento degli occhi, mal di testa e dolori muscolari. Negli anziani e nelle persone debilitate, invece, la sintomatologia può essere più grave»

Nessun vaccino

Posto che, al momento, non esiste un vaccino per la febbre West Nile, né una terapia specifica, non resta altro da fare che proteggersi dalle punture ed evitare che le zanzare possano riprodursi adottando alcune precauzioni.

Disinfestazioni

Ma, soprattutto nell’Oristanese, è fondamentale un’efficace disinfestazione territoriale. Il problema però è che, come ha sottolineato durante un convegno a Cabras l’entomologo Claudio Venturelli, uno tra i principali esperti italiani con ufficio nel Dipartimento di sanità pubblica dell’Ausl della Romagna, «Deve essere la Regione, tramite una legge, a omogenizzare gli interventi e far lavorare tutti insieme ovviamente mettendo sul campo risorse adeguate».

Nell’attesa ci pensano le Province a calendarizzare le disinfestazioni che non sempre però si rivelano efficaci.

I precedenti

Il virus era stato isolato per la prima volta in provincia di Oristano nel 2011: un contagio in un trentaquattrenne di San Vero Milis che, dopo un lungo ricovero, non ce l’aveva fatta.

Da allora al settembre di tre anni fa si sono registrati altri 11 casi (tutti nell’Oristanese tranne uno in provincia di Cagliari), compreso quella di una donna di Marrubiu, che poi perse la vita al Brotzu di Cagliari. E nel novembre dello stesso anno morì anche il decano dei pasticcieri di Oristano, Luigi Masala.

Nel 2023 il virus colpì non solo una persona nell’Oristanese ma anche una a Olbia; lo scorso anno infine un 77enne di Santa Giusta.

