01 ottobre 2025 alle 00:34

Febbre del Nilo,  ieri un altro positivo Da agosto 34 casi 

Un nuovo caso di positività alla Febbre del Nilo è stato registrato ieri dal dipartimento di Sanità e prevenzione dell’Asl 5. Si tratta di un cinquantenne di Narbolia, affetto da altre gravi patologie e ricoverato all’ospedale San Martino. Salgono così a 34 i casi sintomatici di West Nile virus accertati in provincia a partire dal primo, registrato a inizio agosto.

«Ancora una volta il nostro invito è quello a non abbassare la guardia rispetto alle misure di prevenzione e protezione dalla zanzara, insetto che trasmette il virus della West Nile, pericoloso soprattutto per le persone fragili e anziane – ribadisce la direttrice del dipartimento di Sanità e Prevenzione dell’Asl 5, Maria Valentina Marras – Evitare dunque i ristagni d’acqua, dove proliferano le larve, è fondamentale: svuotare di frequente ciotole per animali, sottovasi, contenitori, piscine per bambini. Importante poi quando si è all’aperto, specie all’imbrunire, coprire il corpo, gambe e braccia, con abiti chiari, utilizzare spray repellenti ed applicare zanzariere a porte e finestre per mettere al sicuro le proprie abitazioni».

