Febbre del Nilo, è già allarme 

Che il virus della West Nile sia endemico ormai è assodato. E quest’anno, dopo il primo caso riscontrato su una cornacchia nel territorio di Solarussa, è già allarme rosso. Tanto più che le zanzare non danno tregua e le condizioni climatiche di questo periodo costituiscono un ulteriore fattore di rischio. La Asl intanto ricorda una serie di suggerimenti per i cittadini e invita le amministrazioni a rafforzare le misure di prevenzione e protezione. Provincia e Comuni dal canto loro potenziano gli interventi di disinfestazione.

Le zanzare

Sono proprio le zanzare i grandi nemici da evitare. Il virus West Nile viene trasmesso all’uomo (ma anche ad altri animali come i cavalli) dagli uccelli infetti attraverso la puntura di zanzara. Ecco perché è fondamentale cercare di proteggersi e soprattutto intervenire tempestivamente con la disinfestazione. La Provincia, pur con mezzi e risorse ridotte rispetto al passato, è intervenuta e sta continuando con le operazioni ma non è sufficiente. Soprattutto all’imbrunire sia nei centri abitati che nelle località di mare si è assaliti dalle zanzare. «Da Is Arutas ad Abarossa passando per Torregrande la situazione è davvero difficile – commenta Marinella Conte, turista milanese – abbiamo visitato le spiagge ma la sera siamo dovuti scappar via per gli attacchi delle zanzare». Le proteste riecheggiano fra i residenti «quest’anno sembra peggio degli altri anni» dicono alcuni cittadini di Torregrande. La Provincia cerca di correre ai ripari, domani è previsto un intervento di disinfestazione proprio nella borgata marina oristanese.

I consigli

L’anno scorso nell’Oristanese c’erano stati diversi contagi fra le persone e anche tre vittime. Dalla Asl però tengono a precisare che nell’80 per cento dei casi il virus della Febbre del Nilo si sviluppa in maniera asintomatica, talvolta può causare febbre, mal di testa e nei soggetti già debilitati può provocare patologie neurologiche più serie come encefaliti o meningoencefaliti. «È importante che i cittadini, in particolare anziani e fragili, si proteggano adottando una serie di precauzioni» ha detto Maria Valentina Marras, direttrice del servizio di Igiene della Asl. Importante evitare i ristagni d’acqua, schermare porte e finestre con zanzariere, utilizzare repellenti cutanei per allontanare gli insetti.