Febbre del Nilo, cresce la paura  

La preoccupazione è sempre più diffusa e i cittadini chiedono agli amministratori comunali di sollecitare più interventi di disinfestazione. A Santa Giusta ritorna la paura per la West Nile: dopo il caso di un anno fa su un 77enne, due giorni fa è stato accertato il contagio su un 75enne ricoverato al San Martino. Il pensionato, con patologie pregresse, è costantemente monitorato e sarebbe in condizioni abbastanza critiche. Il dipartimento di Igiene e prevenzione sanitaria ha fatto scattare già tutte le misure previste: è stata condotta un’indagine epidemiologica e circoscritta la zona di residenza del paziente, in periferia, in modo da consentire una disinfestazione più approfondita nel raggio di 200 metri dalla sua abitazione. Si tratta del secondo caso di quest'estate in provincia di Oristano, dopo quello del paziente oristanese di 72 anni, ancora ricoverato. «Capiamo la preoccupazione dei cittadini, ma serve anche la loro collaborazione per allontanare il pericolo - spiega il vicesindaco Pierpaolo Erbì - Nel sito istituzionale avvieremo una nuova campagna informativa per rimarcare quali sono i comportamenti corretti da adottare per ridurre il rischio di essere punti dalle zanzare. E chiederemo alla Provincia di intensificare i trattamenti di disinfestazione. Quetsa zona, come altre dell’Oristanese, è circondata da stagni e paludi, il rischio di contagio è alto». Anche sul sito della Asl di Oristano è stata creata una pagina tematica sull’argomento, è prevista la distribuzione di nuovi manifesti bilingue in tutti gli 88 Comuni che illustrano il sistema di trasmissione della malattia e forniscono i consigli per evitare di essere contagiati.