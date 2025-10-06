VaiOnline
Emergenza.
07 ottobre 2025 alle 00:29

Febbre del Nilo, altri due anziani contagiati dal virus 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il virus West Nile non indietreggia nemmeno davanti agli assaggi di autunno. Due nuovi casi di Febbre del Nilo sono stati registrati in provincia: un oristanese ultraottantenne è ricoverato al San Martino mentre una donna di Baratili San Pietro dopo la visita al Pronto soccorso è stata dimessa e seguirà la terapia a casa. Con questi ultimi due contagi, da agosto a oggi sono statoi registrati ben 37 casi con due decessi.

La Asl, come avviene abitualmente, ha avviato subito l’indagine epidemiologica, circoscritta anche l’area di residenza dei due malati per consentire la disinfestazione entro i 200 metri dall’abitazione.

«Ancora una volta raccomandiamo, in particolare alle persone fragili e anziane, di adottare tutte le misure di prevenzione e protezione dalla zanzara, insetto che trasmette il virus della West Nile – ribadisce la direttrice dipartimento di Igiene e prevenzione sanitaria della Asl 5, Maria Valentina Marras – Evitare dunque i ristagni d’acqua, dove proliferano le larve delle zanzare. Importante poi quando si è all’aperto, soprattutto all’imbrunire, coprire il corpo con abiti chiari». Confermati i consigli per utilizzare spray repellenti e applicare zanzariere a porte e finestre.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’operazione

Narcotraffico e assalti ai blindati, sale di livello la criminalità nell’Isola

La Dda: un filo rosso lega le inchieste in Ogliastra, Barbagia e Sulcis  
Francesco Pinna
L’operazione

Mosè Cao ucciso, i soldi investiti in droga albanese

Il giorno in cui scomparve doveva incontrare Marongiu 
Simone Loi
L’omicidio

Il corpo di Cinzia Pinna doveva finire in mare

L’imprenditore voleva portare il cadavere nella scogliera del faro di Capo Ferro 
Andrea Busia
Cronaca

Coltellate alla madre,  l’ultimo litigio dopo anni di minacce

Pier Luigi Mura, 62enne di Guspini,  sotto accusa per tentato omicidio 
Mariella Careddu
La replica.

Caso Aritzo, ora i corsi sul defibrillatore

Giorgio Ignazio Onano
Falconi (Anci): le piccole comunità soffrono

Sanità, i sindacati alla Regione: «Basta promesse»

Cgil, Cisl e Uil: il protocollo deve diventare operativo 
Cristina Cossu