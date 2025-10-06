Febbre del Nilo, altri due anziani contagiati dal virus 

Il virus West Nile non indietreggia nemmeno davanti agli assaggi di autunno. Due nuovi casi di Febbre del Nilo sono stati registrati in provincia: un oristanese ultraottantenne è ricoverato al San Martino mentre una donna di Baratili San Pietro dopo la visita al Pronto soccorso è stata dimessa e seguirà la terapia a casa. Con questi ultimi due contagi, da agosto a oggi sono statoi registrati ben 37 casi con due decessi.

La Asl, come avviene abitualmente, ha avviato subito l’indagine epidemiologica, circoscritta anche l’area di residenza dei due malati per consentire la disinfestazione entro i 200 metri dall’abitazione.

«Ancora una volta raccomandiamo, in particolare alle persone fragili e anziane, di adottare tutte le misure di prevenzione e protezione dalla zanzara, insetto che trasmette il virus della West Nile – ribadisce la direttrice dipartimento di Igiene e prevenzione sanitaria della Asl 5, Maria Valentina Marras – Evitare dunque i ristagni d’acqua, dove proliferano le larve delle zanzare. Importante poi quando si è all’aperto, soprattutto all’imbrunire, coprire il corpo con abiti chiari». Confermati i consigli per utilizzare spray repellenti e applicare zanzariere a porte e finestre.

