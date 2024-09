Febbre da Coppa Davis 

BOLOGNA. Sul cemento della Unipol Arena di Casalecchio di Reno, Jannik Sinner - numero 1 al mondo, il solo italiano ad avere vinto due Slam nella stessa stagione, Australian Open e Us Open - non ci sarà così come Lorenzo Musetti, storico bronzo alle Olimpiadi di Parigi, ma da oggi in Coppa Davis, come ha spiegato Filippo Volandri, dopo la storica vittoria del 2023 l'idea è quella di «aprire un ciclo fatto di una squadra composta da tanti giocatori, a prescindere da quelli che poi realmente saranno presenti». Il capitano dell'Italia ha convocato Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli (dovrebbero essere i due singolaristi di oggi), Matteo Berrettini e i doppisti Andrea Vavassori e Simone Bolelli.

Gli avversari

Alle 15 (diretta Rai e Sky Sport) il primo match azzurro e c’è curiosità per il Brasile che arriva in Italia con Thiago Monteiro (75 Atp), Felipe Meligeni (165), ma soprattutto con Joao Fonseca, classe 2006 (è diventato maggiorenne durante le qualificazioni agli Us Open) del quale si parla come futura stella internazionale e attuale numero 158 delle classifiche. Il doppio sarà composto da Rafael Matos e dal quarantenne Marcelo Melo.

Il pubbico

Bologna farà sentire alla nazionale di tennis, detentrice della prestigiosa “insalatiera”, tutto il suo calore: nel “catino” felsineo si va verso il tutto esaurito per gli azzurri impegnati nella fase a gironi della Coppa Davis contro Brasile, Belgio e Olanda. Sono andati a ruba - garantisce la Federazione italiana tennis e padel - i biglietti per le assistere alle gare in programma oggi contro la squadra sudamericana, venerdì contro il Belgio e domenica contro gli Oranje , e sostenere gli azzurri decisi a strappare il pass per le Finals di Malaga. Spinti da un palazzo ribollente di passione: i ticket venduti per i sei giorni di gioco sono oltre 13.000 in crescita del 5% rispetto al 2023. In particolare la richiesta riguarda le partite che coinvolgeranno l'Italia, mentre c'è ancora disponibilità per gli altri incontri.

La formula

Ogni match prevede la disputa di due singolari e di un doppio, tutti al meglio dei due set su tre. Nel girone di Italia e Brasile ci sono Belgio e Paesi Bassi la cui sfida ieri si è decisa al doppio: hanno vinto 2-1 i belgi. La Coppa Davis (per l’accordo tra Fitp, Itf e Regione Emilia-Romagna e Comune di Bologna) resterà sotto le Due Torri fino al 2026.

