FdI, Vargiu eletta coordinatrice 

È Stefania Vargiu la coordinatrice cittadina di Fratelli d’Italia. Sessantuno anni, colonna storica del partito sul territorio, è consigliera comunale di maggioranza. Gli iscritti hanno scelto lei per guidare il partito di Giorgia Meloni nella cittadina dove, da anni, è attivista politica con impegno nel mondo del volontariato. Vargiu, professione assicuratrice, è stata amministratrice anche all’epoca dei due mandati da sindaco di Massimo Cannas. Sempre in prima linea in occasione di alcune tornate elettorali per le Politiche e le Regionali, a Tortolì è stata punto di riferimento del partito sin dalla sua fondazione. Al primo congresso cittadino, ieri pomeriggio nella biblioteca comunale di via Vittorio Emanuele, l’ha sostenuta anche il vicesindaco di Tortolì, Luigi Cardia, anch’egli con una lunga militanza in FdI. La guida del partito sarà nel segno della condivisone: a Enzo Loi, commerciante di Tortolì, l’incarico di responsabile organizzativo. Anch’egli militante di lungo corso, ha un passato in Alleanza nazionale. All’incontro, coordinato dal presidente provinciale, Nicola Salis, hanno preso parte anche Salvatore Deidda, presidente della Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei deputati, e Silvia Melis, candidata alle ultime Regionali.

RIPRODUZIONE RISERVATA