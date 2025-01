FdI si prepara per le comunali «Subito il candidato sindaco» 

Bilancio dell’attività consiliare, con oltre 30 proposte fra mozioni, interpellanze e ordini del giorno presentati nel corso del 2024, e una sfida proiettata al prossimo appuntamento elettorale: creare un’alternativa politica a Milia per le Amministrative 2026. Temi al centro della conferenza organizzata ieri dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, insieme al circolo cittadino e una rappresentanza di Gioventù nazionale.

«In primis serve ricostruire la sanità quartese», sottolinea il consigliere comunale Lucio Torru. Poi il riferimento al nome del candidato sindaco: «Va deciso quanto prima, io sono a disposizione ma va fatta una sintesi fra quelli che si vogliono proporre».Fra i presenti il segretario cittadino Gianni Tanca, insieme a Marco Porcu, dirigente provinciale del partito: «Abbiamo 18 mesi per costruire un’alternativa alla maggioranza di Graziano Milia – dice Porcu -. Partendo da quello che è sempre stato il centrodestra storico a Quartu, compresi i movimenti civici, e accogliendo chi non si riconosce nelle politiche di centrosinistra. Con FdI che avrà un ruolo di guida nella costruzione della coalizione, questo non vuol dire che il candidato sindaco dovrà essere per forza del nostro partito, ma la migliore espressione possibile capace di unire il gruppo». Concetto ribadito dal capogruppo in Consiglio Michele Pisano, assente ieri per motivi di salute: «È necessario garantire un’alternativa a quest’amministrazione di sinistra che parla di una rinascita che oggettivamente non si vede».

