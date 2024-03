FdI porta la sua solidarietà alle forze dell’ordine aggredite  

Fratelli d’Italia ha voluto dimostrare solidarietà alle forze dell’ordine con una sua delegazione di parlamentari e dirigenti. Ieri mattina la senatrice Antonella Zedda, il presidente provinciale, Nicola Salis, e il coordinatore cittadino, Simone Ferreli, sono stati ricevuti al commissariato di Lanusei. «Le forze dell'ordine sono il nostro presidio di sicurezza, per questo ci batteremo sempre per proteggerle», hanno spiegato gli organizzatori dell’iniziativa. «È necessario fermare subito questo clima d’odio, che rischia di provocare conseguenze come quelle accadute a Torino, dove una volante e gli agenti sono stati aggrediti dai manifestanti dei centri sociali». (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA