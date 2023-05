«FdI partito aperto, ma non siamo un taxi per il Consiglio» 

Per il momento Fratelli d’Italia non fa salire nessuno a bordo, ma non sarà sempre così. «È fisiologico, anche perché in questa fase il partito è attrattivo», spiega il capogruppo in Consiglio regionale Fausto Piga, «tuttavia la sua classe dirigente farà una selezione affinché vi sia una crescita in linea con i valori di FdI».

Proprio lei ha detto recentemente che il partito non è un taxi.

«Dobbiamo evitare che a FdI si avvicinino persone a cui non importa nulla del partito e che pensino solo alle proprie ambizioni. Ciò non significa che non si vogliono ingressi nuovi».

Eppure si parlava dell’approdo di due consiglieri del Psd’Az, ma non se n’è ancora fatto nulla.

«Non ho seguito queste trattative e non ne ero a conoscenza. Ma ribadisco: partito aperto non vuol dire aperto a chiunque».