FdI, oggi il dibattito coi cittadini 

A due anni e mezzo dall’insediamento del Governo guidato da Giorgia Meloni, la sezione monserratina di Fratelli d’Italia e il coordinamento provinciale di Cagliari promuovono alle 18.30 di oggi, in via Zuddas 63, un appuntamento aperto alla cittadinanza. Si traccerà un bilancio dell’azione di governo ma anche delle problematiche sarde e locali. All’incontro interverranno Antonella Zedda, senatrice e vicecapogruppo di FdI al Senato, Salvatore Sasso Deidda, deputato e presidente della Commissione Trasporti alla Camera, il capogruppo FdI in Consiglio regionale Paolo Truzzu e i consiglieri regionali Corrado Meloni, Fausto Piga e Antonello Floris. A introdurre i lavori il coordinatore provinciale Luca Pilia.

