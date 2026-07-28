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29 luglio 2026 alle 00:45

FdI, Ledda sarà il coordinatore 

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Salvatore Ledda è pronto a riprendere un ruolo di primo piano nella politica oristanese. Venerdì, in occasione del congresso provinciale di Fratelli d’Italia, sarà eletto per acclamazione nuovo coordinatore del partito. Unico candidato in corsa, succederà al commissario Salvatore Sasso Deidda, chiamato a guidare la fase transitoria dopo le dimissioni di Paolo Pireddu, diventato presidente della Provincia.

Per l’ex assessore comunale si tratta di un ritorno alla guida politica dopo alcuni anni dedicati ad altri incarichi. Nella Giunta guidata da Angela Nonnis ha ricoperto la delega all’Urbanistica, seguendo il percorso che portò all’approvazione del Piano urbanistico comunale del 2014. Nel 2017 ha puntato a indossare la fascia tricolore di Oristano, esperienza conclusa con cinque anni tra i banchi della minoranza.

Nel documento programmatico che accompagnerà la sua elezione, Ledda mette subito a tacere le ipotesi su una futura corsa a Palazzo degli Scolopi. «La candidatura a sindaco di Oristano non è il mio orizzonte politico», scrive, precisando di voler concentrare il proprio impegno sull’organizzazione del partito. ( m. g. )

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