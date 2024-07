FdI in via Lombardia: «Basta degrado» 

«Verde non curato, sterpaglie, giochi abbandonati e marciapiedi distrutti». Così la delegazione di Gioventù Nazionale e FdI descrive la situazione in via Lombardia al termine di un presidio nella zona. Presenti all’iniziativa - con tanto di striscione “Basta degrado” - anche i consiglieri di FdI, Michele Pisano e Lucio Torru. Insieme a loro il coordinatore cittadino, Gianni Tanca: «È necessario un intervento serio delle istituzioni che prevedano maggiori controlli sul territorio da parte delle forze di Polizia locale atti a scoraggiare comportamenti incivili. Una maggiore attenzione ai servizi raccolta rifiuti, manutenzione del verde pubblico e illuminazione sono dei punti fermi». Situazione che in via Lombardia è la conseguenza della confusione sulle competenze nella manutenzione fra Comune e Area. «Ora più che mai», chiede FdI, «servono risposte certe e immediate per i residenti».

RIPRODUZIONE RISERVATA