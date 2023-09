FdI, Giorgia Meloni blinda Arianna 

Arianna Meloni sceglie il profilo basso al debutto nell'assemblea di partito come nuova responsabile della segreteria politica di FdI. La sorella e braccio destro della premier, Giorgia Meloni, finisce al centro dell'intervento della stessa presidente del Consiglio, che ne difende a spada tratta la nomina: «È militante da quando aveva 17 anni, sempre penalizzata dal fatto di essere mia sorella». Fioccano i commenti (positivi) su di lei, ma la diretta interessata preferisce il silenzio.

La Russa e Arianna

Nella riunione fa un passo di lato Ignazio La Russa che, da presidente del Senato, decide di non presiederla per evitare polemiche. Meloni ringrazia: «Ma non era necessario». E lui: «Avevo deciso così e mi pare più carino far presiedere uno dei vice. Ma si smetta con questa morbosa attenzione e con le bugie, parlando dell'imbarazzo di Fratelli d'Italia». Quanto ad Arianna, inizialmente la sua presenza è inosservata. Ascolta parte dell'intervento di Giorgia seduta a bordo palco, defilata ma di fatto centrale più che mai, perché da agosto tiene le redini di FdI con pochi dirigenti. «Arianna - dicono - fa così da trent'anni, è una militante, lavora a testa a bassa».

«Il presidente sono io»

La premier, dal palco, si prende tutta la scena e punta il dito contro il «fango gratuito» gettato «perfino sui miei familiari». Poi un messaggio chiaro all'esterno e all’interno: «C'è il presidente e si chiama Giorgia Meloni, e fin quando voi non deciderete di sostituirmi io eserciterò quel ruolo».

Il dibattito

Intanto, Fabio Rampelli esclude pubblicamente di essere un capo corrente alla guida di una fronda ed elogia Arianna Meloni. Ma al contempo rivendica il suo peso: non è un militante dell'ultima ora, è stato uno dei fondatori di Fratelli d'Italia e ha contribuito a formare la classe dirigente. Fare il congresso vero e proprio prima delle Europee sarebbe un errore, dice il governatore Marco Marsilio. Giorgia concorda: «Lo faremo dopo». Prima c'è da serrare le file e tentare anche a Bruxelles il bis dell'exploit alle Politiche di un anno fa. L'ipotesi che la stessa Arianna possa essere candidata nella circoscrizione centro circola insistentemente, ma anche quella della leader capolista se servisse al nord, per fare da traino».

