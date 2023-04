FdI frena gli alleati: non siamo un taxi 

Il gruppo cagliaritano di Fratelli d’Italia, dopo una consiglio provinciale di qualche settimana fa che ha messo in luce due anime diverse sull’allargamento del perimetro del partito, la vede così: «No all'ingresso di politici che attualmente militano in altri movimenti per ottenere una facile rielezione». Il “no”, però, a qualche attento osservatore sembra l’inizio di una fibrillazione che nessuno, dentro FdI, in questo momento prende in considerazione. Anzi. «Si tratta solo di una discussione», premette Antonello Floris, capogruppo in Consiglio comunale di FdI. Di fatto è un freno, uno stop che l’anima predominante a livello provinciale mette dopo il rincorrersi da tempo di alcune voci sempre più insistenti (e mai frenate in cabina di regia) di alcuni esponenti politici (soprattutto di provenienza Psd’Az) che avrebbero manifestato il desiderio di prendere la tessera di FdI in vista di una candidatura e una rielezione sicura con il partito di Giorgia Meloni alle prossime elezioni regionali e comunali.

Linea politica

La linea politica all’interno del partito non è ancora dettata, Roma l’avrebbe solo appena ipotizzata, la discussione quindi è soltanto all’inizio. L’obiettivo, per tutti, è far crescere FdI che oggi è arrivato al 30%. Ma come? E qui nascono le due anime: da una parte quelli che vorrebbero allargare la base (anche) a chi proviene da altre esperienze politiche (che porterebbe in dote un buon bacino di voti), dall’altra invece quelli che vorrebbero limitare l’apertura “solo” a esponenti della società civile. «Fratelli d'Italia ha necessità di aprire le porte a nuovi membri della società civile che vedono nel partito di Giorgia Meloni il loro punto di riferimento», sottolinea Antonello Floris. L’indicazione di Roma farebbe pensare (ma il condizionale è doveroso) a un’apertura per tutti coloro che sposano il progetto politico di FdI: se così fosse, sarebbe difficile pensare che a Cagliari ci possa essere qualcuno pronto a mettersi contro. Ma certo qualche maldipancia nascerebbe. «Premesso che in questo momento si sta valutando la linea da seguire», niente quindi è deciso, «io credo che un partito abbia il dovere di tutelare i “suoi”», spiega ancora Floris. Che aggiunge: «FdI è già strutturato come partito», nel senso che non avrebbe bisogno di “nomi” da fuori in grado di allargare il consenso elettorale, «ma è giusto che cresca allargandosi solo alla società civile», aggiunge.

Militanza

Il concetto è chiarissimo: FdI partiva da una base ristrettissima del 2-3%, poi piano piano quella base è cresciuta fino a conquistare il 30% alle ultime politiche e diventare il primo partito in Italia e di maggioranza a Palazzo Bacaredda. Per coloro che hanno creduto in quel progetto politico fin dall’inizio, adesso, l’ipotesi che arrivi qualcun altro (sempre di area centrodestra) pronto a prendere la tessera solo con l’obiettivo di ottenere una facile rielezione sembra un’aberrazione. «Tutto ciò rispecchia il pensiero del gruppo dei consiglieri di FdI a Cagliari, che hanno contribuito all'ottimo risultato elettorale nel 2019, confermandosi primo partito di maggioranza», spiega ancora Floris. Il concetto lo ribadisce Salvatore Sirigu, consigliere comunale, che però lascia una porticina aperta: «Dobbiamo crescere, su questo non ci sono dubbi. Per questo motivo dobbiamo aprirci alla società civile». Detto questo, però, «eccezionalmente si potrà anche valutare il percorso di alcuni», aggiunge. Se non è un’apertura questa. Il dibattito è appena cominciato. ( ma. mad. )