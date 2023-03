FdI e Psd’Az, prove di alleanza 

Rivali nell’ultimo Consiglio, oggi allo stesso tavolo. Stefania Vargiu e Marcello Ladu, maggiori esponenti cittadini di Fratelli d’Italia e Psd’Az, sono pronti ad aprire alle 18 il primo vertice del centrodestra riservato alle delegazioni locali dopo i due incontri riservati alle forze provinciali. Vargiu e Ladu sono reduci dal mandato amministrativo che si è concluso bruscamente il 24 gennaio scorso. Vargiu è rimasta fedele sino all’ultimo istante all’ex sindaco Massimo Cannas, mentre Ladu è uno dei nove consiglieri ad aver staccato la spina alla consiliatura. Nel nome dell’alleanza di coalizione si ritroveranno al tavolo cui prenderanno parte, fra gli altri, anche Angelo Cucca (Forza Italia), Carlo Marcia (Riformatori) e Salvatore Sinatra (Lega). Tenteranno di fare sintesi su un nome da candidare a sindaco, ma le singole posizioni non collimerebbero con una visione unitaria e gli equilibri sono sottilissimi.

Caos totale

Il tavolo apparecchiato per stasera potrebbe perdere subito qualche commensale. Almeno questa è l’impressione, al di là delle dichiarazioni ufficiali. Troppi i veti incrociati. Carlo Marcia fa gruppo con Lara Depau con i quali starebbe dialogando anche Walter Cattari, ex fedelissimo di Massimo Cannas che potrebbe esprimere un nome a lui gradito per indossare la casacca di gregario. A sua volta Massimo Cannas, forte del gruppo di fiduciari con cui ha terminato (anzitempo) il mandato, tratta con Mauro Pilia, l’avvocato che di Tortolì è stato sindaco dal 2000 al 2005. Non hanno ancora pronunciato il fatidico “sì”, però le parti si stanno incontrando e hanno un dialogo aperto. Come dire, se sono rose fioriranno. Continua a curare i suoi contatti Franco Pili. L’ingegnere non disdegnerebbe la leadership di una civica, che potrebbe avere il sostegno di un gruppo della società civile e di ex amministratori come Giacomo Usai, consigliere di maggioranza nel primo mandato Cannas. Il circolo Pd osserva la situazione, alla stregua di Piero Cannas e Vito Cofano, nomi che circolano da tempo. La carica di sindaco fa gola a parecchi e al momento ci sono più generali che soldati.

Prudenza estrema

In pole per guidare una lista non c’è nessuno. Le trattative vanno avanti febbrili ma nessuno trova la quadra. Anche perché fra tutti gli incontri trasversali o di coalizione organizzati finora, chiunque partecipi è consapevole che il prezzo da pagare è alto: temono che chi entri papa esca cardinale e dunque per tutti la prudenza è d’obbligo.