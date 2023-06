FdI difende Santanchè: «La ministra chiarirà in Aula»  

L'ordine del giorno su cui è inciampata la maggioranza non sembra aver messo una pietra sopra l'esperienza di Daniela Santanchè al ministero del Turismo. «Non va interpretato politicamente - ha rassicurato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni - Santanché sarà in Aula e chiarirà».

Insomma, è vero che anche le forze di governo hanno votato "sì" al documento del Pd che citava la società Visibilia fra quelle da sanzionare per aver «usufruito in maniera fraudolenta» della Cassa integrazione Covid. Ma il messaggio che è stato ripetuto in giornata è da panno che soffoca il fuoco: si è trattato di un pasticcio, non c'erano minacce latenti, trasversali. «Qualche errorino di percorso a volta scappa - ha minimizzato il presidente del Senato, Ignazio La Russa – più al governo che alle commissioni».

La Russa ha anche chiarito: «Non sono mai stato legale né di questa società né per altri aspetti societari delle aziende di Santanché. La mia attività professionale si è limitata a una semplice diffida verso un socio che si è dimostrato secondo loro non proprio perfetto».

Per la verità, se a Santanché sono arrivati endorsement fuori dai denti di esponenti di Fi e di FdI, la Lega è apparsa più prudente. Come nei giorni scorsi, quando il vicesegretario Andrea Crippa ha chiesto a Santanchè «responsabilità», nel caso in cui vengano dimostrate irregolarità nella gestione delle sue società.

Le opposizioni intanto insistono: la ministra si dimetta. Salvo i contraccolpi di eventuali svolte nelle inchieste milanesi, il giorno segnato sul calendario resta mercoledì, quando Santanché sarà al Senato per un'informativa sulla vicenda.

