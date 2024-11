FdI difende il Governo: «Basta attacchi» 

«Basta scaricare sul Governo i risultati di un decennio e più di tagli agli enti locali, soprattutto a fronte di enormi interventi positivi recentemente avviati sul campo del lavoro, della sanità e del fisco, nonché dei supporti alle famiglie e in campo sociale».

La base quartese di FdI difende il Governo nazionale dopo le dichiarazioni del sindaco Graziano Milia che - commentando l’approvazione del bilancio di previsione - ha evidenziato il taglio per le casse comunali di oltre 400mila euro. «Ricordiamo al sindaco quanto il Governo ha fatto per gli enti locali e di cui anche la città di Quartu beneficia», si legge in una nota formata dai consiglieri di FdI Michele Pisano e Lucio Torru, il coordinatore cittadino Gianni Tanca, e i dirigenti Marco Canu, Franca Mazzuzzi, Marco Porcu e Nicholas Secci. Nella nota viene ricordato il lungo elenco di stanziamenti dal 2023 ad oggi. E aggiungono: «È doveroso evidenziare da una parte quanto sia fondamentale che il Governo, a prescindere da chi lo guidi, dia supporto e attenzioni agli enti locali, dall’altra è necessario che venga biasimato – perlomeno dalla nostra forza politica – un ripetitivo attacco al Governo Meloni, che rischia di apparire stucchevolmente un mero tentativo di giustificare proprie inefficienze amministrative e politiche».

