«FdI deve guidare il centrodestra anche in Sardegna» 

Il partito deve essere alla guida del centrodestra anche in Sardegna. La linea del neo coordinatore regionale Francesco Mura è questa: «Fratelli d’Italia deve avere il coraggio di interpretare anche nell’Isola il ruolo che già ricopre a livello nazionale. Siamo la principale forza politica italiana, i numeri sono questi e da qui si parte». A sette mesi dalla sconfitta alle regionali, a poco più di tre dalla debacle delle amministrative, per il partito della premier è arrivato il momento di pensare al rilancio. Basta leccarsi le ferite, bisogna agire, ha lasciato intendere ieri il il deputato (già consigliere regionale e sindaco di Nughedu Santa Vittoria) alla sua prima uscita ufficiale da coordinatore. D’altra parte, «il ruolo guida si conquista con la concomitanza di due fattori: quello dei dati, oggettivo, che certifica che siamo il primo partito, e quello dell’autorevolezza che si riesce a costruire nel dialogo con gli alleati e nella capacità di azione».

Ricostruzione

Ora, ha spiegato, «siamo in una fase di ricostruzione del centrodestra, vicini a una nuova stagione congressuale, e dalle interlocuzioni con gli alleati dobbiamo ripartire per interpretare il ruolo di opposizione nell’Isola e lo facciamo per supportare il lavoro che Giorgia Meloni e il Governo stanno facendo a livello nazionale». In generale, ha ricordato Mura, «la proposta politica del centrodestra è la più sana e lo dimostreremo». Come? «Stiamo cambiando il ruolo dell'Italia in Europa. Il nostro compito è di comunicare sul territorio e ai sardi le azioni e i risultati di governo».

A proposito dell’avvicendamento con Antonella Zedda, dunque, l’approccio di Mura tende al rilancio più che alla discontinuità. Il coordinatore ha ringraziato prima la presidente di FdI per la fiducia accordatagli, e poi la stessa Zedda «per il lavoro degli ultimi cinque anni: a lei riconosco la capacità rara di rendere protagonisti i territori e di autodeterminarsi».

L’addio all’incarico

Zedda che ieri, alla conferenza stampa di Mura, ha ripercorso i cinque anni alla guida del partito. fino allo scorso aprile, quando la senatrice ha rassegnato le dimissioni dal coordinamento. «L’avrei fatto comunque, anche se fossimo usciti vittoriosi dalla tornata con Paolo Truzzu candidato alla presidenza». E poi: «A dicembre il partito compie dodici anni, io l’ho guidato per cinque e per questo ho avuto una fortuna gigantesca». Sul successore: «Lo conosco da vent’anni, con lui ho trovato da subito una linea comune. Francesco non entrò subito in FdI, si fece un po’ pregare, oggi è il nuovo coordinatore e io lo supporterò affinché FdI conservi il ruolo di guida del centrodestra».

Da parte sua, Mura spera «di essere all’altezza di questo compito: ripartiremo dal dialogo con i nostri alleati per interpretare il ruolo di opposizione nell’Isola alla maggioranza che sostiene Alessandra Todde e una Giunta che ha già dimostrato di non avere una strategia di governo, concentrando tutte le energie sulla spartizione di poltrone».

La foto

Ieri alla conferenza stampa convocata in Consiglio regionale hanno partecipato tutti i principali esponenti del partito in Sardegna, con i consiglieri regionali e i parlamentari. Poi la stretta di mano, l'abbraccio per la foto e sorrisi commossi: i vertici di Fratelli d'Italia hanno ufficializzato il passaggio di consegne per il ruolo di coordinatore regionale tra Antonella Zedda e Francesco Mura.

