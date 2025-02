FdI cresce in Consiglio e sfida il Campo largo 

FdI cresce nell’Assemblea sarda e affila le armi da primo partito della coalizione in vista delle prossime sfide elettorali. Su tutte, le regionali, con il caso della decadenza della governatrice Alessandra Todde che potrebbe accelerare i tempi per un ritorno alle urne. Ne è convinto Francesco Mura, deputato e coordinatore di FdI nell'Isola, che ieri ha accolto ufficialmente il nuovo acquisto - l'ormai ex consigliere regionale di Alleanza Sardegna, Franco Mula – passato al gruppo del partito di Giorgia Meloni. Con questo passaggio, FdI è il gruppo politico più numeroso delle opposizioni con nove consiglieri, tre in più di Forza Italia. «La situazione politica in Sardegna è molto particolare – ha spiegato Mura – la Giunta è protagonista di una fase insolita: non entriamo nel merito della vicenda giudiziaria, ma abbiamo il dovere di entrare nel merito dell'azione politica dell'esecutivo, che ha mostrato tutta la sua inadeguatezza nell'affrontare il momento che stiamo vivendo». Un momento «che ovviamente può chiamarci al voto da un momento all'altro: dobbiamo farci trovare pronti, rilanciando l'azione dell'opposizione in Consiglio».

La scelta

Franco Mula ha spiegato che la sua è stata una scelta maturata nel tempo «che mi consentirà di rafforzare l'azione politica in difesa dei territori marginali come il Nuorese che rappresento. Non cerco poltrone, il mio ingresso in FdI è finalizzato alla ricerca di un orizzonte più ampio, all'interno di un partito nazionale, che mi permetterà di avere un'interlocuzione più forte con il governo per portare avanti le istanze delle zone marginali della Sardegna». Ha chiuso il capogruppo Paolo Truzzu: «Siamo felici di questa scelta, Franco è una persona capace, radicata in un territorio, il Nuorese, particolarmente complicato per la destra negli ultimi decenni. La sua attenzione ai problemi dei territori più deboli ci darà una mano nel lavoro di squadra con le altre forze della coalizione, per costruire un'alternativa al Campo largo nel governo della Sardegna». (ro. mu.)

