FdI contro Report, Schlein: «Un editto» 

Dall'editto bulgaro di berlusconiana memoria a quello «ungherese» di TeleMeloni: l'opposizione alza gli scudi contro quelli che definisce tentativi di «imbavagliare» la stampa da parte della maggioranza di governo. Non solo: nel mirino, fanno notare, sarebbero finiti non solo i giornalisti, ma anche i comici.

Tentazione bavaglio

Su «questi attacchi al diritto di inchiesta» - tuona la segreteria del Pd Elly Schlein evocando l’Ungheria - Meloni «ha superato Berlusconi», sono aggressioni «non degne di una democrazia». «La democrazia a intermittenza del segretario Schlein ricalca quella del peggior Giano bifronte», replica tra gli altri Tommaso Foti, capogruppo FdI alla Camera. Al centro dello scontro c’è Report. FdI ha presentato un’interrogazione alla Rai per i servizi giornalistici sui padri di Ignazio La Russa e di Giorgia Meloni, «finalizzati a colpire indirettamente» i due leader usando «testimoni giudicati inattendibili dalla magistratura», e volto «a costruire teoremi fine a se stessi, utili solo a spargere fango». L’opposizione si indigna, ma anche l’Usigrai parla di «insofferenza» del partito della premier caduto «ancora una volta nella tentazione del bavaglio».

L’imitatrice

Sigfrido Ranucci, curatore e conduttore del programma di Rai3, difende le inchieste e le fonti utilizzate «dopo aver chiarito che Report, come giusto, risponderà nel merito nelle sedi istituzionali». A difesa del programma anche il M5S e le altre opposizioni che rilanciano: «Dopo aver approvato alla Camera la norma bavaglio e il tentativo a Bruxelles di aprire la strada all’intercettazione dei giornalisti, beninteso dopo aver limitato quelle per i corrotti e corruttori» e dopo gli attacchi a Report, «pare che il ministro Sangiuliano abbia richiesto anche un intervento contro Virginia Raffaele, rea di aver interpretato una (geniale) imitazione della direttrice d’orchestra Beatrice Venezi» dice la deputata M5S Vittoria Baldino. E la presidente della Vigilanza Barbara Floridia parla di «pressioni intollerabili, tanto più se indirizzate ad attaccare la libertà di satira». La Rai smentisce le pressione di Sangiuliano e difende “Un Giorno da Pecora”, dopo la diffida del ministro per un «presunto intento denigratorio»: Viale Mazzini non vede nell’ironia e nella conduzione scanzonata del programma alcun intento «denigratorio né offese personali, ma solo interventi di taglio satirico che accomunano tutti i personaggi presi di mira dal programma».

