FdI chiama a raccolta il centrodestra: «Prepariamoci» 

Lo scossone regionale sul caso Todde scuote anche la politica quartese, con FdI che richiama all’ordine le forze alleate di centrodestra, e i movimenti civici e autonomisti, con cui costruire una strategia comune per le Amministrative 2026. Tema al centro dell’incontro organizzato nella sede di via Porcu a poche ore dalla sentenza del Tribunale che rimette in ballo l’ipotesi decadenza della presidente della Regione. Tra i presenti il capogruppo di FdI in Consiglio regionale Paolo Truzzu, l’ex assessore Marco Porcu, e la base quartese del partito: «La decisione del Tribunale di Cagliari conferma l’improvvisazione con cui il M5Stelle ha affrontato questa fase delicatissima. La presidente Todde e la sua maggioranza sono oggi sull’orlo della decadenza», dice Nicholas Secci del coordinamento cittadino.

«È indispensabile», aggiungono i consiglieri comunali Michele Pisano e Lucio Torru, «che tutto il centrodestra lavori fin da ora a una strategia comune per le prossime elezioni amministrative – a partire da Quartu – e per eventuali elezioni regionali, costruendo un progetto chiaro e coerente, sostenuto dalle forze tradizionali del centrodestra e aperto ai movimenti civici e autonomisti». Una coalizione, nel caso di Quartu, alternativa alla squadra che con molta probabilità sosterrà la ricandidatura del sindaco Graziano Milia.

RIPRODUZIONE RISERVATA