FdI boccia le linee sul piano del turismo 

No di FdI alle linee di indirizzo per il piano strategico del turismo.

«Voto contrario», spiega il capogruppo in Consiglio comunale Michele Pisano, «perché se da una parte gli indirizzi erano tanto scontati quanto meramente condivisibili, dall’altra è emersa una visione politica nel merito turistico diversa da quella di Fratelli d’Italia. È sbagliato contrapporre i grandi eventi alle risorse per il sociale, come se non fossero un investimento e si togliessero economie preziose ai cittadini svantaggiati. Così come è fuorviante immaginare che solo il capodanno possa essere data utile per concerti e spettacoli», prosegue Pisano. «Serve un approccio turistico non contro altre località, ma in continuità con esse. Serve visione e volontà: queste linee non ci hanno soddisfatto, è necessario un altro passo che al momento non vediamo», conclude.

L’unico voto contrario alla delibera passata con 23 sì, e 3 astensioni. «Quella che abbiamo portato in Consiglio è una sorta di agenda da cui partire per costruire un piano del turismo con degli obiettivi precisi», le parole del sindaco Graziano Milia. «Chiederemo ai progettisti, prima di iniziare, di aprire una discussione con il Consiglio in modo che ciascuno possa dare il proprio contributo».

