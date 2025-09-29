VaiOnline
Reazioni.
30 settembre 2025 alle 00:42

FdI, ascesa continua Bene FI, crolla la Lega «Ora le altre Regioni» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Se questo era il massimo sforzo del centrosinistra, possiamo stare tranquilli guardando avanti...». In casa FdI, il successo nelle Marche porta un carico di ottimismo. Giorgia Meloni brinda alla crescita del suo partito rispetto a cinque anni fa. Oggi comizio a Lamezia Terme, assieme a Tajani e Salvini per sostenere il bis di Roberto Occhiuto in Calabria. Non è escluso che lì i tre possano definire anche le candidature per Veneto, Campania e Puglia o almeno accelerare.

L'aspetto più complesso della campagna nelle Marche, sottolineano i meloniani, è stato lo sforzo per evitare che acquisisse la dimensione di un test nazionale. Si è temuto un nuovo scivolone, come quello del febbraio 2024 in Sardegna. Anche perché il Pd, per battere il governatore di FdI, aveva schierato un pezzo da 90 come Matteo Ricci, «uno che ha preso più preferenze di Schlein alle Europee». La vittoria ha portato quindi un notevole sospiro di sollievo a Palazzo Chigi, dove anche Tajani ha seguito la prima fase dello spoglio, prima di uscire e dichiarare davanti alle telecamere tutta la sua soddisfazione per il risultato del partito in Valle d'Aosta, «il migliore della sua storia», e per la «crescita» nelle Marche. Due risultati «dedicati a Silvio Berlusconi», nell'anniversario della sua nascita. In attesa del voto in Calabria, il centrodestra si appresta a definire i candidati mancanti. In Veneto, tutti pensano ad Alberto Stefani, vice di Salvini. C’è l’ok di Tajanu, pronto a rivendicare per FI il ruolo di «seconda forza del centrodestra». Il Carroccio è crollato in Valle d'Aosta e nelle Marche peggiora anche rispetto alle Europee, lontanissima dal 22% delle Regionali 2020. Non a caso scarseggiano i commenti leghisti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso.

Cagliari-Sanluri, slalom e lunghe code

Caos 131: la posa del new jersey aggrava la situazione, si viaggia su carreggiata ridotta 
l Mascia, Serusi
Il focus

Lavori nel ponte di Giorgino, si blocca la Statale 195

Indagini strutturali dell’Anas sul viadotto alla Scaffa Traffico e code nel pomeriggio per rientrare in città 
L . M.
le elezioni

Oristano non tradisce FdI: Pireddu prevale su Abis

Al sindaco di Villaurbana il 55% delle preferenze 
Serafino Corrias
Gallura-Nord Est.

Un plebiscito per Settimo Nizzi

Tania Careddu
Medio Campidano.

Il voto ponderato premia De Fanti, battuto Carrucciu

Santina Ravì Francesco Pintore
Nuoro.

Ciccolini lascia le briciole a Uda

Giovanna Pittalis
Intervista

«Mia sorella era un vero angelo»

Parla il fratello della dottoressa morta: per lei il lavoro era una missione 
Gianfranco Locci
Il delitto di Palau

«Riportatemi a Conca Entosa: voglio dirvi tutto»

Richiesta di Ragnedda ai magistrati, si cercano eventuali complici 
Andrea Busia