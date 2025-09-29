FdI, ascesa continua Bene FI, crolla la Lega «Ora le altre Regioni» 

«Se questo era il massimo sforzo del centrosinistra, possiamo stare tranquilli guardando avanti...». In casa FdI, il successo nelle Marche porta un carico di ottimismo. Giorgia Meloni brinda alla crescita del suo partito rispetto a cinque anni fa. Oggi comizio a Lamezia Terme, assieme a Tajani e Salvini per sostenere il bis di Roberto Occhiuto in Calabria. Non è escluso che lì i tre possano definire anche le candidature per Veneto, Campania e Puglia o almeno accelerare.

L'aspetto più complesso della campagna nelle Marche, sottolineano i meloniani, è stato lo sforzo per evitare che acquisisse la dimensione di un test nazionale. Si è temuto un nuovo scivolone, come quello del febbraio 2024 in Sardegna. Anche perché il Pd, per battere il governatore di FdI, aveva schierato un pezzo da 90 come Matteo Ricci, «uno che ha preso più preferenze di Schlein alle Europee». La vittoria ha portato quindi un notevole sospiro di sollievo a Palazzo Chigi, dove anche Tajani ha seguito la prima fase dello spoglio, prima di uscire e dichiarare davanti alle telecamere tutta la sua soddisfazione per il risultato del partito in Valle d'Aosta, «il migliore della sua storia», e per la «crescita» nelle Marche. Due risultati «dedicati a Silvio Berlusconi», nell'anniversario della sua nascita. In attesa del voto in Calabria, il centrodestra si appresta a definire i candidati mancanti. In Veneto, tutti pensano ad Alberto Stefani, vice di Salvini. C’è l’ok di Tajanu, pronto a rivendicare per FI il ruolo di «seconda forza del centrodestra». Il Carroccio è crollato in Valle d'Aosta e nelle Marche peggiora anche rispetto alle Europee, lontanissima dal 22% delle Regionali 2020. Non a caso scarseggiano i commenti leghisti.

