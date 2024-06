FdI al contrattacco: «Non abbiamo imposto i candidati» 

Quarantott’ore non bastano, per digerire una sconfitta pesante. Ma Antonella Zedda non vuole impantanarsi nelle sabbie mobili delle liti post-voto: certo, le Comunali per il centrodestra sardo sono state deludenti, ma la coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia preferisce progettare la rivincita, più che rivangare il recente passato. Soprattutto, difende il suo partito dalle accuse di una gestione troppo rigida della coalizione: «È una lettura che non condivido», spiega la senatrice durante una pausa delle votazioni in Aula sul premierato, «e comunque vorrei sottolineare il risultato di FdI alle Europee in Sardegna. Siamo la prima forza, mi sembra un dato rilevante».

Le amministrative però sono andate male.

«In politica si vince e si perde: ma anche nei Comuni siamo ovunque il primo partito del centrodestra, tranne forse a Monserrato. Siamo sempre noi a trainare la coalizione».

Cosa non ha funzionato?

«Se guardiamo a Cagliari, Sassari e Alghero, i tre centri più significativi, sono situazioni tutte diverse. A Sassari addirittura c’era un centrodestra spaccato, dato che molti nella coalizione civica di Nicola Lucchi sono in realtà vicini a noi».

Anche ad Alghero qualche pezzo del centrodestra ha sostenuto Cacciotto.

«Lì è stata fatta dall’inizio una scelta di rottura sul candidato sindaco, che Forza Italia voleva. E questo ha portato a divisioni che poi hanno penalizzato Marco Tedde».

E infine c’è Cagliari, un tempo considerata la roccaforte del centrodestra.

«Ma se lei va a guardare i dati delle Politiche del 2022, già allora la somma di Pd, 5Stelle e sinistra a Cagliari raggiungeva la maggioranza. La verità è che, dopo le epoche di Mariano Delogu ed Emilio Floris, il centrodestra è riuscito a vincere solo con Paolo Truzzu, in un momento in cui il M5S non era coalizzato col Pd».

Ora i vostri alleati vi accusano di aver voluto imporre a tutti i costi le vostre scelte.

«Se parliamo della candidatura di Truzzu alle Regionali, io do una lettura diversa da quella degli alleati. Questa storia dell’imposizione esiste solo in alcune ricostruzioni giornalistiche, ma non è la realtà».

E allora la realtà qual è?

«Ai tavoli politici in vista delle Regionali, quasi tutte le forze presenti hanno chiesto che il candidato presidente non fosse Christian Solinas, e che FdI facesse un nome per guidare la coalizione. Noi non abbiamo puntato la pistola contro nessuno».

Ora lo può dire: quando avete proposto Truzzu, sono emerse perplessità?

«Mai. Nessuno ha obiettato alcunché, a parte, com’è noto, Solinas e la Lega che chiedevano continuità. Fa specie che ora qualcuno sembri far credere di esser stato costretto ad accettare Truzzu. A questo punto, meglio l’atteggiamento di Solinas».

In ogni caso, non pensa che fosse una scelta sbagliata?

«Vorrei ricordare due cose: FdI assume la guida della coalizione dopo le Politiche del settembre 2022, ma i problemi del centrodestra sardo sono iniziati prima. Un anno fa sembravamo destinati a una sconfitta sicura».

Poi però c’è stata la spaccatura nel centrosinistra.

«Ma rimanevano i grossi problemi confermati dal pesante calo, alle Regionali, di Psd’Az e Lega, che erano i partiti guida della maggioranza regionale. Paolo ha saputo condurre una grande rimonta che si è fermata a 3000 voti dalla vittoria».

Non pensa che un altro nome, non appesantito dai cinque anni di amministrazione a Cagliari, avrebbe potuto colmare quel distacco?

«Beh, guardi: tra i nomi ipotizzati allora c’erano Alessandra Zedda e Gavino Mariotti, ma i risultati delle Comunali dimostrano che neppure loro potevano fare miracoli».

Forse non avete azzeccato neppure le candidature nei Comuni.

«Io invece ringrazio tutti i candidati: Alessandra, Mariotti, Tedde, e naturalmente anche Paolo Truzzu, perché hanno avuto il coraggio di mettersi in gioco in una situazione difficile. Come ho detto, in politica si vince e si perde: ma i ragionamenti col senno di poi non servono a niente».

Gli alleati dicono anche che la gestione della coalizione, da parte di FdI, sia stata poco inclusiva.

«Se il riferimento è alle candidature per le Politiche, credo che fosse normale per un partito come il nostro, in grande crescita e pronto a guidare una legislatura di grandi cambiamenti, puntare a creare una squadra coesa e affidabile. Per fare un esempio: se si vota sul fine vita, Giorgia Meloni sa già cosa farò io, o gli altri eletti del partito».

Invece candidando figure esterne, indipendenti, questa certezza non ci sarebbe: è questo che intende?

«Sappiamo bene che, anche tra alleati, possono esserci differenze su temi sensibili. Ma in ogni caso, preciso che al tavolo regionale non ci furono richieste di candidature esterne in FdI. O meglio, un esponente di un altro partito ce lo chiese. Ma uno solo».

Chi era?

«Non glielo dirò. Ma in generale, non credo che inclusività significhi che gli alleati debbano avanzare pretese sui posti nelle liste bloccate. Le porte di FdI sono aperte, ma per chi aderisce al nostro progetto politico. Accade in tutto il territorio nazionale, abbiamo accolto vari piccoli movimenti. Però senza tenere i piedi in due staffe: non è corretto che qualcuno, per dire, continui a fare il leader di un soggetto locale, e poi sia candidato in un partito nazionale».

Come può ripartire il centrodestra?

«Agli alleati vorrei dire che non serve a niente recriminare, dire che è colpa di questo o di quello. I presupposti per ripartire ci sono, ma purché si riprenda a fare politica, nei soggetti strutturati. Oggi vediamo troppi che una volta si candidano in un partito, la volta dopo in un altro: ma i partiti non sono solo cartelli elettorali utili ai singoli per ottenere un seggio».

Ci sarà un vertice tra i leader della coalizione per analizzare il voto?

«Sì, ci stiamo sentendo per organizzarlo. Potrebbe essere già la prossima settimana».

Potreste rispolverare anche l’idea di Solinas degli stati generali del centrodestra sardo?

«A dire il vero era in origine una proposta nostra, poi fatta propria dal governatore. Magari se ne riparlerà, ma non è questo il momento».

Con Giorgia Meloni ha già parlato dei risultati in Sardegna?

«Ancora no. Quando capiterà, le dirò che la situazione è recuperabile, a patto che si lavori tanto sui problemi dell’Isola».

Siete all’opposizione in Sardegna e in maggioranza a Roma: come contate di lavorare su quei problemi?

«Siamo disponibili a fare da tramite tra la Regione e il governo, creare contatti diretti con i ministeri, fare da pungolo alle decisioni romane. Crediamo nell’importanza della collaborazione tra i due livelli istituzionali».

Come valuta le prime mosse della presidente Todde?

«Se me l’avesse chiesto due settimane fa avrei risposto: troppo presto, lasciamola lavorare. Ma ora che ha iniziato ad accusare il governo, in particolare sul nodo dell’energia, usando questi problemi delicati per scopi politici, vorrei dire a Todde: abbandoni questa eterna campagna elettorale, smetta di fare la candidata alla presidenza e faccia la presidente. I sardi hanno bisogno di risposte, il governo Meloni sta lavorando nell’interesse dell’Isola: auspico che la governatrice faccia lo stesso».

