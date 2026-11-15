Fine settimana ricco di gol nei campionati regionali di calcio a 5, con la Serie C1 e la Serie C2 protagoniste di una nuova giornata. Non sono mancati i successi larghi, ma anche sfide equilibrate decise soltanto nelle battute finali.

In C1 l’FC Alghero si conferma protagonista, superando nettamente l’Oristanese con un perentorio 6-0 e agganciando così la vetta della classifica. Questo perché rallenta invece la Fanni Futsal, fermata sul 2-2 sul campo del Gonnesa e ripresa dai catalani a quota 14. Pareggio a reti bianche tra Cus Cagliari e Domus Perdaxius, che chiudono sullo 0-0. Successo esterno per il Decimo Futsal, che espugna il campo del Sarfut 21 per 5-4, mentre Zb Iron Bridge e Mediterranea si dividono la posta con un 3-3. Vittoria convincente anche per il C’è Chi Ciak Serramanna, che passa sul campo del Babylon con un netto 6-1.

In Serie C2 continua a dettare il passo il Tagam, che supera 5-1 la Virtus San Sperate e prosegue la propria corsa al vertice. Alle sue spalle il Città di Sestu batte 6-4 il Sibiola Serdiana, mentre la Dym Sport supera di misura l’Happy Fitness per 5-4. Il Portoscuso conquista tre punti sul campo del Futsal Villasor, imponendosi per 5-2, stesso risultato con cui l’Orfea Cabras supera l’Arrubia. Chiude il programma il successo del Futsal 23, che ha la meglio sulla Leonardo con il risultato di 6-4. La corsa ai primi posti resta aperta in entrambe le categorie, con ogni punto che può fare la differenza. (lu. b.)

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