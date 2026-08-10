Fazzini punta il 10 lasciato da Gaetano 

A furia di portarlo sulle spalle (già l’aveva fatto nelle amichevoli con Sampdoria, Modena e Union Berlino, prima di sabato sera nel Trofeo Gigi Riva) ci ha preso gusto. Potrebbe essere proprio Fazzini, a questo punto, a ereditare il numero 10 lasciato vacante da Gaetano (che all’Atalanta, nel frattempo, si è ripreso il suo storico 70).

Anche gli altri nuovi arrivati sembrano avere le idee abbastanza chiare: Winks ha blindato da subito il 2 che fu di Palestra, Romano verso il 4 che aveva Mazzitelli. Chi già c’era, invece, difficilmente cambierà.

I numeri di maglia verranno, in ogni caso, assegnati ufficialmente questa settimana, presumibilmente con una tradizionale asta interna. (f.g.)

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