Fazzini guarda avanti: «Ma la testa è già al Lecce» 

Nel marasma generale, anche la sua tecnica è stata annebbiata e al 63’ Pisacane lo ha tirato fuori.

L’analisi

«Penso che la mia prestazione sia stata normale, credo di poter fare meglio», il commento nel post-partita di Jacopo Fazzini. «Devo trovare la condizione giusta, anche se non è un alibi, posso crescere come tutta la squadra. Devo trovare continuità». Insieme agli altri giocatori offensivi, non è riuscito a offrire un supporto sufficiente a Paul Mendy, lasciato solo a fare a sbattersi su tanti palloni lunghi. «Abbiamo preparato la partita in un modo e non siamo riusciti a mettere in pratica. Abbiamo isolato Mendy andandolo a cercare troppo con la palla diretta e non siamo siamo riusciti ad aiutarlo». Nella seconda metà, poi, si è visto qualcosa di diverso: «Abbiamo parlato all’intervallo e infatti nel secondo tempo abbiamo lavorato meglio anche in costruzione». Ma non è bastato. Il Cagliari viene eliminato dalla Coppa Italia davanti ai suoi tifosi. «È una sconfitta che brucia. Volevamo passare il turno, quindi c’è grande rammarico». Gli attacchi nel finale non sono riusciti a cambiare il destino della gara. «Questa partita ci dice che non c’è nulla di scontato, così come dimostrato dal finale contro l’Inter in cui la avevamo quasi pareggiata. Dobbiamo riprendere il cammino e continuare a lavorare sulla nostra strada». Anche perché il prossimo impegno sarà contro il Lecce, accostabile all’esordio di Parma per la sua natura di scontro diretto anticipato. «Sappiamo tutti l’importanza di questa partita. Da domani ci metteremo al lavoro e analizzeremo gli errori insieme allo staff». La data del prossimo lunedì è dunque cerchiata in rosso per i rossoblù.

Qui Verona

Ripartirà dall’incrocio di domenica, con l’Arezzo, il Verona di Marco Baroni. «Mi porto via la prestazione dei ragazzi, che nel secondo tempo sono stati bravi a soffrire. Andare a Roma è un regalo per loro», il commento dell’allenatore, che può contare su ex rossoblù speciale. «Zappa ci potrà dare tantissimo. L’ho sempre apprezzato, quindi sono contento che sia venuto da noi».

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