Fazio pronto a rientrare dopo due mesi  

I guai in casa Salernitana non finiscono mai. Non bastasse l'ultimo posto solitario in classifica con appena quattordici punti, la società granata è rimasta coinvolta nell'inchiesta della Procura di Perugia sullo spionaggio di politici e vip che andrebbe a colpire anche il presidente Iervolino e la trattativa per l'acquisto del club. Con Iervolino che, però, si ritiene parte lesa.

Dia out

Intanto il presidente prova a scuotere la squadra. Lunedì, alla ripresa degli allenamenti, ha fatto visita a Liverani e giocatori, chiedendo massimo impegno e professionalità per questo finale di stagione, per cercare una salvezza che Iervolino ritiene ancora possibile. E lo stesso presidente ha confermato l'esclusione del bomber Dia, colpevole di essersi rifiutato di entrare in campo nei minuti conclusivi a Udine: il giocatore si allenerà separatamente dal gruppo squadra. In difesa, invece, Liverani potrebbe ritrovare a Cagliari, dopo quasi due mesi d'assenza, Fazio. Probabile il recupero anche di Pirola, che potrebbe ripartire dalla panchina. Da valutare, poi, le condizioni di Manolas, mentre restano out Pierozzi e Gyomber. (al.m.)

