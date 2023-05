Fazio & Littizzetto, addio e polemiche 

Dopo quasi quarant’anni Fabio Fazio lascia la Rai e passa a Warner Bros Discovery, con un accordo blindato di quattro anni che lo vedrà debuttare sul Nove in autunno. Con lui trasloca Luciana Littizzetto. È un addio annunciato da settimane di indiscrezioni, che priva la tv pubblica di uno dei suoi volti più popolari dopo la vana attesa del conduttore che il contratto, in scadenza a fine giugno, diventasse oggetto di trattativa. Il centrodestra festeggia (il vice premier Matteo Salvini ha postato una foto di Fabio e Littizzetto con la scritta “Belli ciao”), mentre il Pd parla di «sconfitta» e «brutta notizia per il Paese». Rilancia Maurizio Gasparri: «Si lasci vuoto lo spazio televisivo mettendo un'immagine fissa al posto di Fazio. Come si può immaginare una televisione pubblica senza Fazio e senza i suoi dibattiti notoriamente equilibrati e privi di accenti polemici?».

La nuova trasmissione

«Siamo entusiasti di accogliere un fuoriclasse come Fabio Fazio e orgogliosi che uno dei volti più rilevanti e influenti della televisione italiana con Littizzetto abbia scelto Warner Bros Discovery e il canale Nove per proseguire la sua straordinaria carriera», commenta Alessandro Araimo, general manager per Italia e Spagna del colosso americano. I progetti che vedranno coinvolto Fazio saranno ufficializzati nelle prossime settimane. L'accordo quadriennale gli permetterà di riprendere “Che tempo che fa” (con altro titolo) e sviluppare nuove idee.

Scontro Fuortes-Cda

Intanto, sul contratto di Fazio è scontro tra l’ad uscente Carlo Fuortes e il cda Rai. In serata, proprio il cda ha precisato in una nota che «i piani autunnali di produzione e trasmissione sono stati rinviati su proposta di Fuortes», e che «nessuna proposta su contratti di programmi di rilevanza strategica o di particolare valore - come quello di Fabio Fazio - è stata portata all'attenzione del Cda in questi ultimi mesi».