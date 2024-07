«Favoritismi? Un’accusa grave» 

Presentati come fiore all’occhiello dell’assessorato alla cultura, i progetti Arrexinis, Identità e valore e Su Pannu ‘e Santu Perdu sono finiti nel mirino della minoranza. «Questi progetti hanno comportato una spesa complessiva di quasi 70mila euro, di cui 50 mila provenienti dai fondi comunali, mentre “solo” 20mila euro sono stati finanziati dalla Fondazione di Sardegna», hanno evidenziato i capigruppo Michela Vacca e Franco Paderi. «Inoltre, da tre anni a questa parte, vengono affidati alla medesima associazione».

Botta e risposta

Critiche che non sono piaciute all’assessora alla Cultura Elisabetta Contini. «Il loro fare opposizione è animato da intenti poco costruttivi e volto unicamente a far passare un messaggio sbagliato. Da cinque anni partecipiamo ai bandi della Fondazione ottenendo i finanziamenti, cosa che non accadeva in passato». Per l’assessora si tratta di progetti che «hanno ridato vivacità al territorio. Si possono ripetere nel tempo rendendo giustizia al nostro territorio da un punto di vista culturale, turistico e di riscontro nelle attività produttive». Aggiunge l’assessora: «Sono disponibile al confronto e alle critiche costruttive, soprattutto se supportate da proposte alternative, ma a oggi non ne ho mai ricevuto dalla minoranza». Eppure, «il mio assessorato segue la stessa linea di lavoro condivisa nella scorsa legislatura con l’allora assessore Paderi con il quale collaboravo. Cosa è cambiato nel frattempo? Forse il fatto che non siede più nei banchi della maggioranza? Nessun membro della minoranza ha mai presenziato alle manifestazioni organizzate dall’assessorato».

«Mancanza di rispetto»

Per l’assessora: «Continuano a mostrare mancanza di rispetto nei confronti delle associazioni che collaborano con il Comune e che si trovano nel mirino dell’opposizione ogni qualvolta decidono di collaborare, quasi si volesse portarli all’esasperazione: non è la prima volta che i consiglieri di minoranza pur di demolire quello che viene presentato dal mio assessorato, fanno affermazioni gravi o insinuano dubbi rispetto alla correttezza delle procedure».Il riferimento è all’affermazione dell’opposizione: «Vengono affidati da tre anni a questa parte, alla medesima associazione». “Forma e Poesia nel Jazz” è, infatti, l’associazione che da tempo gestisce eventi nel territorio, organizzati dal Comune.

Il bando pubblico

«Spiace leggere che la mia associazione venga privilegiata dall’amministrazione nell’affidamento di progetti e negli accordi di collaborazione. Abbiamo partecipato a un bando pubblico, aperto a tutti per la manifestazione di interesse. Non c’è nessuna responsabilità per un bando pubblico al quale siamo stati gli unici a partecipare, non vedo alcun favoritismo nei nostri confronti», è invece il commento di Nicola Spiga, presidente di Forma e poesia nel Jazz.

