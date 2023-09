Favori arbitrali, Barça nei guai  

Madrid. Tangenti pagate dal Barcellona per ottenere «effetti arbitrali desiderati», con la conseguente «disparità di trattamento rispetto alle altre squadre» della Liga: è la pesante ipotesi di accusa formulata nei confronti del club blaugrana dal giudice del cosiddetto “caso Negreira”.

L’inchiesta era già partita mesi fa, quando vennero alla luce pagamenti sospetti da parte del Barça a José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente del Comitato tecnico degli arbitri spagnolo (Cta). Ma ora ci sono nuovi sviluppi, compresa la perquisizione da parte della Guardia Civil della sede a Las Rozas (Madrid) di questo organo federale. E mentre dal club trapela una prima reazione di “tranquillità”, secondo i media catalani, c’è già chi si interroga su eventuali conseguenze per il cammino della squadra nelle competizioni internazionali, visto che sul caso resta aperta anche un’inchiesta dell’Uefa. Intanto, il tribunale di Barcellona che ha aperto un fascicolo a riguardo ha reso noto che ora il Barça è iscritto sul registro degli indagati per “corruzione”. Il giudice Joaquín Aguirre López dichiara infatti “accertato” che Negreira (a sua volta ex arbitro internazionale) e suo figlio hanno ricevuto tra il 2001 e il 2018 dal Barcellona pagamenti versati tramite “società terze”.

