Favori alle agenzie funebri, nuova condanna 

Dovrà pagare all’Azienda sanitaria cittadina la somma di 6.876 euro per il danno d’immagine causato dal suo coinvolgimento nell’inchiesta “Caro estinto”, da cui – assieme ad altri tre colleghi – ne era uscito patteggiando 20 mesi di reclusione con pena sospesa. Il necroforo Piero Usai, 67 anni di Dolianova, all’epoca dei fatti in servizio all’ospedale Santissima Trinità, è stato condannato dalla Corte dei Conti a rifondere l’azienda per il danno provocato dall’inchiesta che, nel 2017, era deflagrata con una ventina di arresti ai domiciliari e decine di denunciati a piede libero tra i titolari di agenzie funebri: il sospetto è che, nelle camere mortuarie di vari ospedali cagliaritani, ci fosse un giro di regali orientando i familiari nella scelta del servizio funebre.

L’inchiesta

A marzo di quest’anno il processo penale si è chiuso per 14 necrofori con la dichiarazione di prescrizione dei reati di truffa e falso, assieme a qualche corruzione. Per le altre imputazioni, invece, era arrivata l’assoluzione piena. La Procura, dal canto suo, aveva ipotizzato che, per anni, ci sarebbe stato un accordo segreto tra i necrofori e titolari di imprese: denaro in cambio di segnalazioni dei decessi, così che si potessero spartire i servizi. Le telecamere degli investigatori avevano ripreso il passaggio dei soldi nelle camere mortuarie e, terminata l’inchiesta a maggio 2017, erano scattate anche le misure cautelari: arresti domiciliari per una ventina di persone. Nel registro degli indagati erano stati iscritti 140 nomi, ma alla fine il pubblico ministero aveva chiesto il rinvio a giudizio solo per una quarantina di necrofori ospedalieri del Brotzu, del Santissima Trinità, del San Giovanni di Dio, del Businco e del Marino, oltre che per i titolari di varie imprese funebri, accusati a vario titolo di truffa aggravata, peculato, falso in atto pubblico e induzione indebita. Molti altri indagati avevano ricevuto, invece, un decreto penale di condanna per le contestazioni minori. Nel 2019 in quattro avevano patteggiato.

La Corte dei Conti

Piero Usai (che non si è costituito in giudizio davanti ai giudici erariali) è il primo di quelli coinvolti nella vicenda che hanno patteggiato ad aver subito il procedimento davanti alla Corte dei Conti presieduta dalla giudice Donata Cabras (a latere Valeria Mistretta e Elena Brandolini). Nella sentenza la magistratura erariale ha accolto le richieste della Procura regionale, ritenendo che la vicenda penale e il clamore della notizia abbiano causato un danno all’Ente. Da qui la condanna a pagare 6.876 euro, cifra ritenuta congrua dalla Corte.

