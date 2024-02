Favori ai detenuti Direttrice in cella 

CATANZARO. Ci sono anche l’ex direttrice del carcere - Angela Paravati, 59 anni - e l’ex comandante della penitenziaria - Simona Poli, 46 - tra le 26 persone arrestate nell’operazione “Open gates”. A Paravati, che aveva lasciato la direzione del carcere nel settembre del 2022 dopo 12 anni, vengono contestati reati che vanno dal concorso esterno in associazione per delinquere alla falsità ideologica e alla corruzione. La procura sostiene che nel carcere si erano costituiti, senza che l’ex direttrice o la polizia penitenziaria intervenissero e anzi con la loro complicità, due gruppi criminali, uno dedito al traffico di stupefacenti e l’altro allo smercio di sim card e telefoni cellulari. Un caso particolare riguarda un detenuto che avrebbe avuto la possibilità di visionare un appartamento di suo interesse, in vista della scarcerazione, senza autorizzazione da parte del giudice di sorveglianza.

