Favori ai clan, indagato Natoli 

L’accusa, specie per un magistrato, è tra le più infamanti: favoreggiamento aggravato alla mafia. È questo il reato che la Procura di Caltanissetta, a oltre 30 anni da fatti che sarebbero ampiamente prescritti, contesta all’ex pm Gioacchino Natoli, una vita nell'antimafia, per anni componente del pool di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, pubblica accusa al processo Andreotti. Secondo i colleghi che gli hanno notificato un invito a comparire, per aiutare imprenditori mafiosi come Francesco Bonura e Antonio Buscemi Natoli cercò di insabbiare un filone della “mafia-appalti”, l’inchiesta che secondo i familiari del giudice Borsellino fu la causa dell’attentato di Via D'Amelio. «Sono stato e sono un uomo delle istituzioni e ho piena fiducia nella giustizia. Darò senz’altro il mio contributo nell'accertamento della verità», ha commentato il magistrato in pensione.

