Favoreggiamento dell’immigrazione, ventuno indagati 

I carabinieri sostengono che avessero aggirato il decreto “Flussi stagionali 2024”, che consente ai datori di lavoro, che necessitano di manodopera straniera, di richiedere l’ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio italiano. Ora 21 persone sono indagate in due inchieste coordinate dalla Procura della Repubblica, 8 sono cittadini extracomunitari ritenuti responsabili di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e sostituzione di persona.

Secondo gli accertamenti, gli indagati presentavano false richieste di nulla osta al lavoro subordinato allo Sportello Unico dell’immigrazione, utilizzando fraudolentemente i dati di alcune ignare ditte gravitanti nella provincia di Oristano. Le richieste riguardavano l’ingresso di 120 lavoratori extracomunitari provenienti da paesi del Sud-est asiatico, disposti a pagare consistenti somme per entrare in Italia. Le indagini sono scattate dopo le anomalie segnalate dallo Sportello dell’Immigrazione al Nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Oristano: successivi accertamenti hanno portato all’individuazione degli indagati. Il comando carabinieri per la Tutela del lavoro svolge un’attività di controllo, con lo scopo di prevenire e reprimere ogni forma di reato legato allo sfruttamento e di tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori. ( p. m. )

