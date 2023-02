Favolosa Cate Blanchett: dà voce anche al silenzio 

Finalmente siam pronti ad esprimere qualche succosa impressione sull’ ultimo lavoro del regista Todd Field - per chi non lo sapesse, il pianista del capolavoro di Kubrick “Eyes Wide Shut” nella celebre scena della villa - intitolato “Tàr”, candidato a sei premi Oscar e con protagonista l’indiscussa star del cinema Cate Blanchett alle prove con un’interpretazione che spinge le sue doti straordinarie oltre i consueti limiti.

La trama

Lydia Tàr è tra le più affermate e influenti direttrici d’orchestra viventi, ma la sua vita sorretta da un’affermata carriera e costellata di grandi successi scopre il fianco ad una personalità che, pur essendo decisa nel carattere, è soffocata dalle conflittualità interiori. Il rapporto sentimentale con la compagna Sharon e il legame affettivo con la figlia adottiva Petra vengono destabilizzati da ricorrenti e ostinate frequentazioni con altre donne: prima con Krysta (cui seguiranno dei trascorsi complicati e il conseguente, oltre che insano, tentativo di limitarle ogni possibilità di carriera) e, in seguito, con la giovane violoncellista russa Olga, che risveglierà in lei un’irrefrenabile attrazione, comportando, fra le altre cose, una serie di complicazioni tra i suoi musicisti. Un soggetto tanto fuori dal comune e, soprattutto, il suo sforzo nel rispondere attivamente al concatenarsi degli eventi fronteggiando al contempo i propri demoni sono il perno di tutta la dimensione filmica che il regista cerca di cogliere attraverso le riprese.

La diva

Si avverte quasi una tensione latente che, scaturendo dalla protagonista, attira a se gli eventi, i personaggi e le atmosfere. A questo proposito Cate Blanchett si destreggia come nelle fattezze di un burattinaio che tiene insieme e mette in gioco i cavi del sistema. Non a caso, prima ancora delle vicende che si susseguono, sono proprio le sue reazioni rispetto ad esse a colpire lo spettatore con profondità di senso. Potremmo azzardarci ad immaginare - quasi si trattasse di un castello di carte - che un meccanismo tanto complesso non reggerebbe nel suo intento espressivo senza la piena immedesimazione di attrice e personaggio che la Blanchett riesce a compiere. A cominciare dalla sua sconcertante capacità di trasmettere, con credibilità assoluta, un ideale di donna costruitasi da se, con grande esperienza e competenza alle spalle, che scopre contemporaneamente le fratture del suo essere, le sue debolezze e contraddizioni; una lotta impari con l’insolubile, animata dal suo personale dramma fatto d’incompletezza e svilente impotenza. A tal proposito, quasi a sorpresa, più che i saltuari momenti musicali, è il silenzio, persistente e sotterraneo, che amplifica gli stati d’animo nel loro peso alla stregua di un’atonale e stridente cacofonia. Così i dialoghi incedono in tutta la loro affilata prontezza scavalcando le immagini, in un gioco fatto di tecnicità e prodezze linguistiche che sa essere a volte fuorviante, altre volte immersivo. Un film che riesce soprattutto nell’arduo compito di farci empatizzare con la figura sfaccettata di un essere umano solo apparentemente estraneo alle criticità del nostro vivere, e capace perciò di problematizzare consapevolmente le infinite riflessioni che ne scaturiscono. A pensarci bene, insomma, c’è un po’ di Lydia in ciascuno di noi.