Favino poliziotto incorruttibile che poi baratterà la sua onestà con la sicurezza 

In cerca di una valida produzione dal gusto squisitamente nostrano, l’ultimo progetto d Andrea Di Stefano - regista e attore noto anche per il film “Escobar” - intitolato “L’ultima notte di Amore” è stato selezionato alla 73 edizione del Festival di Berlino e vanta come protagonista Pierfrancesco Favino, che non smette mai di regalarci una proposta interpretativa mirata e competente.

Franco è un tenente di polizia al suo ultimo giorno di mandato, dopo una carriera di ben trentacinque anni contrassegnata da incrollabili principi e un granitico senso della giustizia. Ma per garantire a se stesso e alla sua famiglia una stabilità economica decide di stipulare degli accordi con una società cinese - non propriamente legale - esperta nel traffico di diamanti. Quello che parrebbe un impegno con minimo rischio calcolato e la massima garanzia di fatturato si dimostrerà invece molto più insidioso di quanto previsto; ciò costringerà il poliziotto ancora in carica ad oltrepassare i limiti del tollerabile mettendo in pericolo l’incolumità dei suoi colleghi e dei suoi affetti.

In una Milano tenebrosa e ricca di insidie come non la si vedeva da tempo si destreggiano attori di spicco quali Antonio Gerardi, Linda Caridi e Francesco Di Leva, ciascuno estremamente a suo agio nella caratterizzazione del ruolo. La sceneggiatura regala un intreccio con momenti di autentica sorpresa e trasporto, chiude il cerchio una regia elegante e fortemente evocativa. Un titolo che vale la pena tenere sott’occhio se si è a caccia di emozioni forti, e che - dulcis in fundo - non nasconde un certo gusto per l’autorialità. (g. s.)