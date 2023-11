Favino, il “Comandante” che salvò ventisei naufraghi 

Dai capolavori del neorealismo ai molti altri esempi di cinematografia hollywoodiana, le storie di guerra ispirano gli autori e sensibilizzano il pubblico fin dagli albori del media. Tra chi ha puntato sul carico di spettacolarità e chi ha tentato di far luce su misteri rimasti insoluti si celano anche titoli che - ispirati dal valore della memoria - cercano di assumere uno sguardo più consapevole verso il presente, avvalendosi del portato testamentario di quanto accaduto in passato. In questa stessa tipologia - nella tragica costellazione di eventi che ricostruiscono l’epoca della Seconda Guerra Mondiale - “Comandante”, del regista napoletano Edoardo De Angelis, cerca di porsi in prima linea dopo aver fatto tappa a Venezia per la sua presentazione ufficiale alla Mostra del Cinema.

La storia

Il film biografico ispirato al personaggio di Salvatore Todaro, comandante di sommergibili della Regia Marina, affronta nello specifico le operazioni di salvataggio compiute per recuperare i ventisei naufraghi sopravvissuti all’abbattimento della nave belga Kabalo. In missione a bordo di un sottomarino, dopo aver subito violenti assalti nemici e provati dalle estreme condizioni di sopravvivenza che la vita di mare impone, l’equipaggio affronterà uno scontro a fuoco contro il piroscafo della Marina Belga. Aldilà di ogni normale procedura, Todaro soccorrerà i naufraghi stranieri scortandoli fino alla costa delle isole Azzorre, col rischio potenziale di imprevedibili ripercussioni. Fra le cabine e i macchinari del mezzo navale, sapientemente riprodotto sul modello dell’epoca, i soldati trascorrono giornate senza distinzioni che - in una sorta di moderna Babele - si compongono del chiassoso misto fra culture, dialetti e scaramanzie provenienti dalle differenti regioni d’Italia. Nell’associazione di immagini e monologo interiore le vicende personali acquistano particolare enfasi, ove il pensiero si fa testimone diretto degli eventi che fluiscono. Ciò avviene in particolare per il protagonista, che dando voce alle sue memorie private opera attraverso i ricordi, l’immediatezza dell’azione e i buoni propositi per l’avvenire. In questo calderone di culture contrapposte ritroviamo il senso più intimo della consociazione, della solidarietà e dell’apertura di spirito nei confronti di chi - fino a poco prima - si reputava diverso.

Il protagonista

La scelta di Favino come interprete principale, a tal proposito, non può che riconoscersi azzeccata: non solo per l’invidiabile esperienza maturata in anni di set, ma per la ben nota dimestichezza nel maneggiare le inflessioni dialettali. Questa sua abilità tecnica favorisce il profilo di un uomo che - prima ancora dell’autorità ricoperta - rimane fermo nei suoi principi e anima le decisioni prese rispondendo primariamente alle esigenze del singolo, senza cadere vittima dell’ideologia. Oltre alla star italiana riconosciamo il prezioso apporto di moltissimi giovani talenti, per aver dato prova di uno spaccato esaustivo e verosimile del luogo di provenienza. Nel valorizzare l’aspetto umano anteponendolo a qualsivoglia spinta patriottica o imperialista, “Comandante” riporta in vita un emozionante spaccato di storia nazionale, adoperando il suo realismo visivo al servizio di principi fondamentali e senza cadere vittima di una spettacolarizzazione forzata.