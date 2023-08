Favino e l’italiano Todaro «che salvò gli uomini in mare» 

Taciti ed invisibili partono i sommergibili, colpir e seppellir ogni nemico che s'incontra sul cammino... l'inno fascista dedicato ai sommergibilisti introduce al tema. “Comandante” di Edoardo De Angelis ha aperto in concorso Venezia 80 (in sala arriverà il 1 novembre ). L'Italia realizza un raro film di guerra, un kolossal da 14 milioni e mezzo di euro con la costruzione fedele 1:1 del sommergibile Cappellini, per raccontare la storia leggendaria di un pluridecorato della seconda guerra mondiale famoso per le sue imprese di coraggio e di disobbedienza.

Nel 1940 il comandante Salvatore Todaro (Pierfrancesco Favino), nonostante una frattura permanente alla colonna vertebrale che gli fa sputare sangue e tenere la morfina nel cassetto, è il carismatico capo del sommergibile Cappellini della Regia Marina con la missione dettata dai vertici militari fascisti e tedeschi: agguato in Atlantico. La sua corrispondenza con la moglie Rina (Silvia D'Amico) è il filo rosso del film. La sua truppa di marinai, il cuoco napoletano (Giuseppe Brunetti), il soldato corallaro di Torre del Greco (Gianluca Di Gennaro), il vice Marcon (Massimiliano Rossi) e gli altri sono a bordo, fieri di esserlo, scacciano la paura pregando e cantando “Un'ora sola ti vorrei”, altra hit di quegli anni.L’affondamento del mercantile belga Kabalo è quello che consegna alla storia Todaro: disobbedisce alla legge militare di guerra di eliminare più ferro e più vittime possibili e salva 26 naufraghi portandoli in porto sicuro alle Azzorre, navigando in emersione, mettendo in pericolo lo stesso equipaggio del Cappellini. Farà infuriare i suoi, avrà eternamente grati i belgi, assicurerà con il suo esempio alla storia la precedenza della legge del mare, del soccorso in mare, su tutte le altre leggi umane e alla domanda dell'ufficiale salvato sul motivo di tale gesto, risponderà orgogliosamente: «Perché sono un italiano». Aggiunge l’attore arrivato a Venezia: «Non temo una lettura politica del film».

De Angelis spariglia le carte, gioca con la retorica, al realismo aggiunge teatralità, romanticismo, poesia, fa di Todaro-Favino una star melò, usa l'alto mare e il profilo del Cappellini come una scenografia della Scala, i soldati sono coristi d'opera, il dramma della guerra ha il ritmo musicale delle marcette.

RIPRODUZIONE RISERVATA