Fave, lardo e una galassia di dolci 

E’ un’Isola in festa con tradizioni immutate e ricche di fascino che si ripetono da secoli, quella che si ritroverà il 16 gennaio intorno ai fuochi di sant’Antonio Abate. Sono centinaia i riti che vengono celebrati in onore del santo. Una ricorrenza popolare che unisce interi paesi e praticamente tutte le fasce dì età. Il falò rappresenta infatti una importante occasione di incontro e aggregazione fra i “vicinati” dove la parte conviviale è un aspetto fondamentale. Ognuno è molto attento al rispetto della tradizione: l’usanza di portare il vino, pietanze e dolci tipici della festa da offrire in particolare agli ospiti.

Sapori e tradizione

E a proposito di cibo, lavora per mantenere intatti gusti e sapori di una volta Roberto Serra chef stellato di “Su Carduleu” ad Abbasanta. «Soprattutto nei dolci preparati in questa occasione – racconta Serra – resiste una tradizione identitaria e culturale ricca di eccellenze. In particolare da mia nonna – evidenzia lo chef – ho cercato di catturare sin da bambino i segreti sul come prepararli. I nomi cambiano leggermente a seconda del paese – sottolinea Serra – ma “su pane cun gerda”, “ sas tziricas” con miele e saba, “sa panischedda”, sono quelli più comuni. Particolarmente attenta deve essere la lavorazione di quest’ultima a base di saba di fichi d’india, frutta secca e spezie». Altri dolci sono sos pabassinos e pirichittos, mentre le pietanze da consumare insieme sono ceci e fave con lardo. Sant’ Antoni e’ su fogu è festeggiato in tanti modi, ma tutti hanno un fascino unico.

Nell’Oristanese

Dalla Planargia, al Barigadu, dal Guilcier, al Campidano, sino alla Marmilla e al Sarcidano, l’appuntamento con i fuochi è rigoroso. Ci sono quelli con le cataste di legna oppure con “Sa Tuva”, tronco cavo di un albero secolare. Ben tre ne vengono accese ad Abbasanta e trasportate dai ferrovieri, dagli Antonio e dai ragazzi della leva. Questi ultima accendono la loro Tuva anche a Norbello e Ghilarza, ma in questo centro si potranno contare non meno di fuochi rionali. Particolarità forse unica quella di Sedilo dove il fuoco verrà acceso in due date il 16 e 23 gennaio in occasione dell’ottava. Sa Tuva verrà trasportata con il carro trainato dai buoi. ui si tiene l’asta dei prodotti agroalimentari che la popolazione dona alla chiesa. Con il rito di “sos protzetos” il banditore invita i partecipanti a fare la loro offerta per aggiudicarsi dolci, formaggi, salumi, agnellini e maialetti. Prima della cena conviviale ci sarà l’esibizione di “Su Cuntrattu Seneghesu”. Molto attesi anche i falò di Paulilatino, Laconi e Trenuraghes senza dubbio fra i più imponenti di tutto l’Oristanese. Importanti ovunque anche le celebrazioni religiose con i vespri, processione, benedizione del fuoco e santa messa.

L’avvio del Carnevale

La ricorrenza dei fuochi in diversi paesi rappresenta inoltre l’avvio del Carnevale. A Samugheo ci sarà la suggestiva prima uscita dei Mamutzones che effettuano un cerchio con una danza propiziatoria accompagnata dal rumore dei campanacci. Più o meno lo stesso cliché a Neoneli, con la maschera di Sos Corriolos. Tutto come da tradizione anche a Bosa dove ai piedi del ponte sul Temo, con la splendida cornice del Castello Malaspina e delle case di Sa Costa, inizierà il lungo carnevale bosano con l’accensione del grande falò.

Una festa popolare che si perde nei tempi come evidenzia lo studioso Giampaolo Mele. «Il santo abate – spiega – ha la fama di guaritore per antonomasia, ma è anche un santo taumaturgo contro lebbra e peste, con il fuoco che rigenera».

