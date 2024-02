Favata di Carnevale 4 mesi al sindaco 

Quella favata, residuo dei festeggiamenti in piazza durante il carnevale del 2019, costa caro al sindaco di Mamoida Luciano Barone, condannato ieri dal giudice del tribunale di Nuoro, per discarica abusiva a 4 mesi di reclusione e 2mila euro di multa. Pena sospesa. Barone è stato assolto invece dalle altre accuse, getto di cose pericolose e incendio della discarica. Assolti gli altri due imputati, l’operaio Francesco Bassu, di Orgosolo (difeso da Gianfranco Mureddu), e Roberto Canneddu (difeso da Angelo Schirru), autista della ditta Tecnoservice, che all’epoca guidava la spazzatrice che operava nelle strade del paese: entrambi erano accusati di conferimento nella discarica. I fatti risalgono al 2019, quando i carabinieri avviarono un’indagine su un’area adiacente al campo sportivo dove trovarono residui della favata di martedì grasso, di lavorazioni edilizie, terra, metallo e ruote. Fu un militare a vedere il pick-up dell’amministrazione, guidato dal sindaco, fermarsi e forse svuotare qualcosa. Vennero poste telecamere che ripresero la spazzatrice sversare in quei cumuli, come i camion della ditta Bassu che lavoravano al rifacimento del campo. Tra i cumuli di terra frutto dei lavori nell’impianto sportivo, rifiuti della spazzatrice e organici di origine alimentare: la favata. Per l’accusa, rappresentata da Ilaria Pais, il sindaco «sapeva che Canneddu conferiva, lo aveva incontrato più volte» e ha sollecitato una pena a 8 mesi. Per le difese, l’area era accessibile a tutti, i cumuli risalenti e non è stato provato fossero rifiuti: «Mancava la caratterizzazione, ha detto l’Arpas».

