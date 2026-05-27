Favarin carica l’Ilva: «Serve personalità» 

L’Ilvamaddalena vuole chiudere i conti. Ma, per tornare in Serie D, deve battere il Viareggio (1-1 all’andata, domenica alle 16 il ritorno in casa, allo “Zichina”) e superare nel secondo e ultimo turno una tra Fermana e Pietralunghese il 7 e il 14 giugno. Giancarlo Favarin, tecnico degli isolani a febbraio, nel girone di ritorno, ci crede: «Servirà lo stadio pieno», dice, «ma i giocatori dovranno scendere in campo belli carichi».Favarin, 67 anni, ha allenato in tutta la provincia italiana: da Bisceglie a Gavorrano, passando per qualche piazza nobile come quelle di Venezia, Ternana, Livorno e Pisa , pur non andando mai oltre la Serie C. Nel 2013 si è messo in gioco con il Victoria Žižkov, a Praga, per poi tornare nella sua dimensione. Sempre a navigare tra la D e la C, soprattutto in Toscana, comunque Centro Italia, ma anche un po’ di Sud, isole comprese. Nel 2003/2004 lo si ricorda allenatore di un’Olbia che in C2 poteva arrivare più in alto della semplice salvezza, con Luca Pastine in porta, Simone Veronese centrale, Mariano Sotgia sulla fascia, Gianmario Rassu fantasista e Nunzio Falco centravanti. Tra le squadre di tradizione, ha guidato il Livorno per una sola stagione in carriera, nel 2024, prima di ritornare nell’Isola. Anzi, di scegliere La Maddalena come sua nuova destinazione.

Ha qualche rammarico per quanto accaduto all’andata?

«Abbiamo dominato, a Viareggio per il gioco prodotto avremmo dovuto vincere».

Quali sono ora le prospettive?

«Restano ottime. Ma domenica voglio che la squadra non sbagli nulla: possiamo farcela».

A Viareggio sono costati cari gli unici due errori del match.

«Avremmo dovuto essere più cattivi. Il gol loro nasce da un’autorete, poi non abbiamo saputo capitalizzare le occasioni, non siamo stati cinici. Se fossimo rientrati dalla Toscana con una vittoria forse adesso saremmo più tranquilli».

Il pareggio comunque è un buon risultato.

«Sì, ma è anche pericoloso. Ma i ragazzi sono consapevoli dei propri mezzi e sapranno imporsi: potrebbero servire anche i supplementari, ma sia dopo 120 minuti che ai rigori penso che la vittoria sia alla portata della squadra che alleno».

Il Viareggio è una nobile decaduta.

«Il loro girone è stato vinto dalla Lucchese. Non era l’unica».

Che cosa ci fa Giancarlo Favarin alla Maddalena in Eccellenza?

«Sono tornato nell’Isola con l’idea di allenare l’Olbia in Serie D. Ma dal punto di vista societario lì è accaduto quel che sappiamo e ho dovuto arrangiarmi. Mi è arrivata l’offerta dell’Ilva e l’ho presa al volo».

Buoni risultati a parte, come si sta trovando?

«Mi piace mettermi in gioco sempre, il calcio per me è vita. E poi sto in un luogo incantevole, non potevo chiedere di più».

Quali sono i giocatori che ha allenato nella sua carriera e che sono arrivati ai vertici?

«Faccio giusto qualche nome: Candreva, Gabbia, Di Lorenzo, il portiere Falcone e, a Venezia, Vicario».

Ha guidato molte squadre toscane, come Sarri prima del salto.

«Sì, direi che in tutto il Centro Italia ne ho allenate tante. Ricordo anche la stagione 2003/2004 a Olbia, in C2. Era una bella squadra, peccato per non essere riusciti ad arrivare un po’ più su in classifica».

Un pronostico per domenica?

«Un pensierino lo stiamo facendo, ma sarà il campo il giudice supremo. Nel calcio è sempre stato e sempre sarà così».

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