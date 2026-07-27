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28 luglio 2026 alle 00:32

Favaretto-Errigo: doppietta delle fiorettiste azzurre 

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Hong Kong. Doppietta Italia nel fioretto femminile ai Mondiali di scherma ad Honk Kong: Martina Favaretto è campionessa del mondo, Arianna Errigo sale sul secondo gradino del podio dopo una finale tutta azzurra.

La 24enne veneta vince il derby italiano per 15-7 e porta a casa il primo titolo mondiale della carriera tra lacrime di gioia e un meraviglioso abbraccio con la leggendaria capitana che a 38 anni (ben 17 di distanza dalla prima volta ad Antalya 2009) sale per la 24ª volta sul podio iridato.

Non è andata bene, invece, agli azzurri della sciabola, arma nella quale si è imposto il russo Pavel Graudyn sul coreano Gyeongdong Do. Per i quattro italiani in lizza, posizioni di rincalzo: il miglior piazzamento è il 28° posto di Michele Gallo.

L'Italia svetta in testa al Medagliere al termine del programma delle gare individuali con il bottino di cinque medaglie: un oro e quattro argenti. Oggi (diretta Rai Sport ed Eurosport dalle 11) iniziano le competizione a squadre con il fioretto maschile (Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Martini, Tommaso Marini) e la spada femminile (Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo, Gaia Caforio).

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