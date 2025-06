Fava ha una ricetta per la Sardegna: «Serve la rigenerazione produttiva» 

Assicura che i conti dell’Inps sono in ordine. E guarda al futuro con fiducia. Da tecnico, avvocato esperto di Diritto del Lavoro, Gabriele Fava, a capo della previdenza sociale dalla primavera del 2024, vanta un curriculum di rispetto: docente a contratto alla Cattolica, è stato commissario di Alitalia, nel percorso che l’ha privatizzata in Ita, e vicepresidente del consiglio di presidenza Corte dei Conti. Oggi alle 18 sarà a Cagliari, nella sala Canu di Confcommercio in via Santa Gilla 6, per il convegno di Confcommercio su “Pensioni e previdenza: quale futuro ci aspetta?”.

Presidente, a lei.

«Cito spesso Enzo Ferrari: “Il futuro è nelle mani di chi lo sa anticipare”. Il nostro compito è proprio prevedere per prevenire. Partiamo da dati noti: l’Italia invecchia e fa pochi figli. Di fronte a questo scenario, l’Inps sta agendo in modo proattivo, investendo in educazione previdenziale, innovazione digitale e sostegno all’occupabilità. Il sistema contributivo puro, introdotto nel 1995, impone una nuova consapevolezza: per garantirsi una pensione adeguata domani, serve progettare per tempo. È per questo che promuoviamo la cultura previdenziale, a partire dai banchi di scuola».

È di queste ore il lancio di “Inps per i giovani”. È un segnale di speranza?

«È un segnale di fiducia. Una fiducia da ricostruire, mattone dopo mattone. Con “Inps per i giovani” vogliamo offrire un nuovo volto dell’Istituto: non più percepito soltanto come l’ente delle pensioni, ma come un presidio sociale attivo anche per le nuove generazioni. I giovani sono il tema, non un tema. Se vogliamo costruire un’Italia solida e coesa, dobbiamo iniziare da qui».

Rafforzare la previdenza per i giovani significa esplorare nuove garanzie sociali?

«Esatto. Se vogliamo un sistema previdenziale sostenibile, dobbiamo allargarne la base: e questo significa più occupazione giovanile, più continuità contributiva, più accesso informato ai diritti. “Inps per i giovani” non è una campagna di comunicazione, è un nuovo patto generazionale, fondato su tre pilastri: Ascolto, per comprendere i loro bisogni, le loro fragilità, il loro linguaggio. Fiducia, offrendo strumenti semplici, accessibili e personalizzati. Corresponsabilità, rendendoli protagonisti nella costruzione della sicurezza futura. È un cambio di paradigma: l’Inps non più solo come erogatore, ma come alleato nel percorso di vita».

Può pensare a salari più alti e a una pensione chi, magari, ora studia all'Università?

«È un tema che merita grande attenzione. Anticipare l’ingresso nel sistema contributivo – ad esempio riconoscendo periodi formativi o incentivando forme di contribuzione volontaria – può aiutare a ridurre le disuguaglianze previdenziali future. Incentivare il riscatto agevolato della laurea o forme flessibili di contribuzione per i giovani è una via che può contribuire a rendere il sistema più equo e inclusivo».

Uno studio recente prevede che nel 2050 ci sarà un pensionato per ogni lavoratore.

«Questa proiezione è un campanello d’allarme, non una sentenza. È chiaro che il sistema pensionistico dovrà fare i conti con la transizione demografica che stiamo attraversando. La sostenibilità del sistema si gioca su tre direttrici: più occupazione giovanile e femminile, più produttività, anche grazie alla transizione digitale e green, più consapevolezza previdenziale. Nel breve periodo potrebbe essere valutato l’apporto della forza lavoro del flusso migratorio governato, regolare e qualificato, oltre a politiche di reshoring dei giovani che sono andati via dall’Italia».

Le pensioni erogate in Italia e in Sardegna.

«In Sardegna il totale delle pensioni vigenti sono circa 600 mila, rappresentando quasi il 3% del totale nazionale. Le prestazioni degli invalidi civili sono molto elevate rispetto al dato nazionale in quanto rappresentano il 26% delle pensioni vigenti in Sardegna e oltre la metà del totale delle prime liquidate».

E qual è l’ammontare complessivo delle pensioni?

«L’importo lordo medio mensile dei trattamenti previdenziali in Sardegna è di 1.240 euro in linea con la media nazionale pari a circa 1.292 euro. La Sardegna si caratterizza anche per un divario di genere di importo tra i più bassi in Italia, pari al 20% rispetto ad una media nazionale del 27%».

L'età pensionabile è legata all'aspettativa di vita.

«Il legislatore valuterà eventuali interventi su questa tematica».

Quanti assegni di disoccupazione l'Inps oggi stacca in Italia e quanti nell'Isola?

«Nel 2024 i beneficiari della Naspi sono stati pari a oltre 2,8 milioni, con una spesa complessiva pari a quasi 17 miliardi. Il numero di beneficiati in Sardegna con almeno un giorno di Naspi nel 2024 è stato pari a circa 118 mila persone».

In una Sardegna segnata da crisi industriali e difficoltà nell’edilizia, cosa serve?

«Serve un patto territoriale per la rigenerazione produttiva. L’Inps è pronta a fare la sua parte: dati, analisi, supporto tecnico. Ma serve una visione integrata tra istituzioni, imprese e terzo settore».

Digitalizzazione e intelligenza artificiale incidono sui servizi Inps?

«Possono fare la differenza. Oggi tutte le 450 prestazioni Inps sono digitalizzate. Le 41 più utilizzate sono disponibili anche sulla nostra App Inps Mobile, del tutto rinnovata».

Lei è un tecnico. Come sono i rapporti con il Governo?

«I rapporti con il Governo e il Parlamento sono di leale collaborazione istituzionale. L’Inps è soggetto attuatore delle politiche pubbliche: il nostro compito è tradurre le norme in servizi efficaci e accessibili. Proprio martedì, in occasione del lancio del progetto giovani”, abbiamo ricevuto un messaggio di apprezzamento dal presidente del Consiglio che ci ha spronato a proseguire su questa strada. Questo riconoscimento ci incoraggia e ci responsabilizza».

La Sardegna è davvero un'Isola di pensionati?

« L’indice di dipendenza degli anziani è più alto rispetto al dato nazionale, attestandosi al 43%. Tuttavia, dai dati della popolazione residente al primo gennaio 2024, nell’Isola il numero di residenti di età fino a 20 anni è pari a circa 240 mila unità, superiore a regioni come l’Abruzzo, la Basilicata, il Friuli e la Liguria ».

RIPRODUZIONE RISERVATA